Conclusi i lavori di restauro del monumento a Francesca Capece, simbolo di Maglie

MAGLIE - I lavori di restauro del monumento marmoreo dedicato a Francesca Capece, uno dei simboli della città di Maglie, si sono conclusi con successo. Domenica 21 aprile, alle ore 11, durante una cerimonia alla presenza del Ministro Raffaele Fitto, la statua sarà simbolicamente restituita alla città.Il sindaco di Maglie, Ernesto Toma, ha sottolineato l'importanza di questo progetto realizzato grazie alla collaborazione di diverse parti, tra cui la Banca Popolare Pugliese, che su impulso del Ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto, ha risposto all'appello per intervenire sul monumento tramite lo strumento dell'Art bonus. Grazie a questo intervento, i danni causati dalle intemperie e dall'inquinamento sono stati riparati, restituendo dignità all'opera d'arte e riconsegnandola alla città e ai suoi cittadini.Il monumento dedicato alla Duchessa, situato nella piazza principale, rappresenta un omaggio alla sapienza e alla religione dell'illuminata benefattrice. Il sindaco Toma ha evidenziato come questa statua sia un simbolo di ciò che è la città di Maglie oggi, le cui caratteristiche peculiari sono il frutto dei secoli passati e dell'onore dato da grandi figure femminili di indiscusso spessore, come la Duchessa Francesca Capece.Il sindaco ha espresso la propria soddisfazione per il completamento di questo progetto, ringraziando la Banca Popolare Pugliese per la sua generosità e la sua partnership insostituibile con la città, così come i tecnici e i professionisti della Ditta Colaci per la loro perizia e professionalità nel portare a termine il restauro.