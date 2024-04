Uno Maggio Libero e Pensante: musica e impegno a Taranto

TARANTO - Domani, 1° maggio, il Parco delle Mura Greche di Taranto sarà il palcoscenico di una manifestazione straordinaria: Uno Maggio Libero e Pensante. Giunto alla sua undicesima edizione, questo evento unisce musica, arte e impegno civico in un'unica e potente espressione di resistenza.Sul palco si alterneranno artisti, musicisti, attivisti ed associazioni, riuniti per lanciare un grido di resistenza attraverso la musica e l'incontro. Grazie all'impegno e alla perseveranza del Comitato dei Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, e dei direttori artistici Antonio Diodato, Roy Paci e Michele Riondino, Uno Maggio Libero e Pensante è diventato un punto di riferimento nella vita culturale e sociale di Taranto.Quest'anno, grazie al contributo di www.ilfattoquotidiano.it , sarà possibile seguire la diretta dell'evento, insieme ai canali social di @unomaggiotaranto. Una serie di artisti di grande calibro si esibiranno gratuitamente, tra cui Area (in occasione dell'anniversario dalla scomparsa di Demetrio Stratos), Brunori Sas, Serena Brancale, Cristiano Cosa, Frenetik, Valerio Lundini e I VazzaNikki, Mannarino, Marlene Kuntz, Francesca Michielin, Willie Peyote, Selton, Tre allegri ragazzi morti e molti altri.Inoltre, sarà presente la Uno Maggio Orchestra, una "super band" composta da musicisti straordinari che interagiranno con gli artisti in programma. Tra i conduttori dell'evento ci saranno alcuni dei suoi storici conduttori: Valentina Petrini, Andrea Rivera, Martina Martorano e Serena Tarabini.La musica non sarà l'unico strumento di espressione: attivisti e esperti interverranno dal palco per discutere di temi politici cruciali. Tra gli argomenti trattati ci saranno la violazione dei diritti universali, l'Europa e la sua identità, l'emergenza climatica, le aree di conflitto bellico nel mondo, il lavoro non riconosciuto e non pagato, la censura politica nel giornalismo, il superamento delle fonti fossili e molto altro ancora.La giornata inizierà alle 10:00 con l'incontro "I Numeri della Guerra", moderato da Maria Cristina Fraddosio, che presenterà il Rapporto Annuale 2024 sulla situazione dei diritti universali e discuterà dell'Atlante dei conflitti e delle guerre nel mondo.Uno Maggio Libero e Pensante è realizzato con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, e con la collaborazione di Supermercati Pascar, Giai Vini, Ecopan e il contributo volontario di cittadine e cittadini di tutta Italia. La campagna su produzioni dal basso è attiva, dove è possibile inviare un contributo per sostenere la lotta per restituire a Taranto un futuro migliore.Per ulteriori informazioni, visita il sito www.liberiepensanti.it