32ª Sagra della Ciliegia Ferrovia: un weekend di festa a Turi

Un Ricco Programma di Eventi



Durante i due giorni della sagra, le strade di Turi si animeranno con una fiera mercato, stand gastronomici, eventi musicali e mostre d’arte. L’evento è organizzato dall’associazione culturale In Piazza, con il contributo del Comune di Turi e il patrocinio della Regione Puglia e dell’associazione nazionale Città delle Ciliegie.



L'Inaugurazione



La cerimonia inaugurale avrà luogo sabato 1 giugno alle ore 19 in piazza Silvio Orlandi, con la presenza delle autorità civili e militari. Lo spettacolo inaugurale, in collaborazione con l’accademia “Chi è di scena?!” e “Glamour Eventi”, segnerà l'apertura degli spazi espositivi delle aziende cerasicole e della rassegna enogastronomica “Eccellenze di Puglia”.



Attività e Intrattenimento



Le vie principali della città si riempiranno di colori e sapori, con stand commerciali e mercatini artigianali. I visitatori potranno partecipare a tour guidati della città, inclusi la Grotta di Sant’Oronzo e il Borgo Antico. Quest’anno, la sagra si apre anche a collaborazioni con enti di altri comuni, offrendo la possibilità di visitare le Grotte di Castellana con uno sconto sul biglietto.

Il programma musicale del sabato inizia con lo spettacolo itinerante dei giovani della Young Marching Band, seguito dall’intrattenimento musicale live di dj Eddy De Marco e dai maestri di ballo della scuola “Hops”. La serata continua con l’accensione delle luminarie pugliesi e lo spettacolo delle “Cazacu’s Fontane Danzanti” e “Grammar School”.Domenica 2 giugno vedrà la partecipazione di bande musicali itineranti come la “Banda Cittadina don Giovanni Cipriani”, la “Bassa musica di Piripicchio” e la “Conturband”. La giornata si concluderà con il doppio spettacolo delle Fontane Danzanti e il concerto “Notte da Cover” con la Controrchestra big band.



Arte in Sagra



La sagra offre spazio anche alla cultura e all’arte, con la sesta edizione della Estemporanea di Pittura “Rosso Ferrovia” e la seconda edizione del Concorso Opere da Studio. Questi concorsi richiamano artisti e pittori a Turi per valorizzare la storia, l’arte e la cultura locale attraverso opere originali.

Inoltre, la sagra include una lotteria con sei premi, tra cui una crociera per due persone come primo premio. I biglietti sono già disponibili presso numerosi punti vendita a Turi, con l’estrazione prevista per domenica 2 giugno alle ore 23.30.Per ulteriori informazioni, visitare i canali social @SagraCiliegiaFerrovia e il sito www.sagraciliegiaferrovia.it