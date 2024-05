Adriana Poli Bortone chiarisce l'incontro con il rettore dell'Università di Lecce

LECCE - Adriana Poli Bortone, candidata sindaco di Lecce per il centrodestra, ha voluto chiarire le circostanze dell'incontro avuto con il rettore dell'Università di Lecce, Prof. Fabio Pollice, sottolineando l'importanza dell'ascolto e del confronto in un contesto democratico.Contrastando le interpretazioni date dai sindacati del personale universitario, Poli Bortone ha precisato che è stata lei stessa a chiedere l'incontro con il rettore per discutere delle prospettive di Lecce come città universitaria e per condividere alcune idee e proposte per il futuro. Tale incontro non è stato sollecitato dal Prof. Pollice, come potrebbe erroneamente apparire da alcune dichiarazioni sindacali.La candidata sindaco ha enfatizzato la volontà di instaurare un dialogo aperto e partecipativo con tutte le realtà attive della città, inclusi gli ordini professionali, gli enti territoriali, le associazioni e i sindacati. L'incontro con il rettore è stato solo una delle tappe di questo percorso di confronto e ascolto.Poli Bortone ha evidenziato l'importanza dello scambio di idee e opinioni per una progettualità realmente condivisa e partecipata, sottolineando che il confronto è un pilastro della democrazia. Ha inoltre criticato coloro che mostrano una "allergia" al dialogo e agli incontri, affermando che tale atteggiamento non è compatibile con una politica realmente orientata al servizio della comunità.In conclusione, Poli Bortone ha ribadito la sua volontà di promuovere un confronto aperto e costruttivo, necessario per l'elaborazione di progetti e politiche che rispondano alle esigenze di tutta la comunità di Lecce.