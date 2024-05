Formazione per l'occupazione nel settore digitale in Puglia: presentazione del progetto 'Digital Empowerment for placement'

BARI - Con la sempre crescente richiesta di competenze informatiche nel panorama lavorativo, in Puglia si stima un fabbisogno di oltre tremila informatici ogni anno. Per rispondere a questa esigenza e alimentare la transizione digitale in corso, il progetto 'Digital Empowerment for placement' si propone di formare 280 inoccupati pugliesi tra i 34 e i 50 anni, specializzandoli in tre ambiti IT molto richiesti: cybersecurity, turismo digitale e logistica automatizzata.Il progetto, finanziato dal Fondo Repubblica Digitale nell'ambito del PNRR, è il risultato della collaborazione tra la Business School Spegea, il Consorzio Mestieri Puglia Scs e il Politecnico di Bari. La presentazione ufficiale avverrà venerdì 10 maggio alle 10 presso la sala convegni della sede di Spegea a Bari.I percorsi formativi offerti sono totalmente gratuiti e mirano a fornire competenze altamente specializzate per favorire l'inserimento lavorativo nel settore digitale. Per rendere accessibili le opportunità formative e di lavoro, sono previste ulteriori sette tappe informative nel mese di maggio su tutto il territorio regionale. Tutte le informazioni sui corsi sono disponibili online sul sito mestieripuglia.it.All'evento di presentazione a Bari interverranno il presidente del Consorzio Mestieri Puglia, Vito Genco, il referente per le Attività Istituzionali del Fondo per la Repubblica Digitale, Francesco Urban, la direttrice della Business School Spegea, Rossana Montemurno, e il presidente del centro Start up Lab del Politecnico di Bari, Claudio Garavelli.L'evento sarà anche un'opportunità per analizzare le competenze digitali attualmente richieste dalle imprese pugliesi, grazie al confronto con rappresentanti del settore come il vicepresidente di Anitec – Assinform e presidente di Exprivia, Domenico Favuzzi, il coordinatore della sezione Turismo di Confindustria Puglia, Massimo Salomone, il presidente della Sezione Trasporti e Logistica di Confindustria Bari – Bat, Giuseppe Totorizzo, e la referente del Coordinamento Servizi per l'Impiego delle province di Bari - Bat e Foggia, Valentina Elia.