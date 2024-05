L’orchestra Tebaide al politeama Greco con l’omaggio a Morricone e al cinema

LECCE - Sabato 11 maggio, alle 21, al politeama Greco di Lecce, si terrà lo spettacolo “Cinemusica il gran galà – colonne sonore & omaggio a Ennio Morricone” scritto da Raffaella Balestra ed eseguito dall’orchestra sinfonica e dal coro della Tebaide D’Italia, circa 100 elementi in totale, diretti dal maestro Cosimo Maraglino e con la partecipazioni di numerosi ospiti.Durante lo spettacolo musicale saranno eseguite colonne sonore indimenticabili per film quali “C’era una volta in America”, “il Buono, il Brutto e il Cattivo” e tanti altri ancora grazie alla partecipazione del soprano Flora Contursi, del mezzosoprano Lucia Mastromarino, del tenore Stefano Sorrentino e dell’attrice e cantante Gisella Carone.“Proporremo un’ampia parentesi dedicata alla musica di Morricone - ha affermato Raffaella Balestra, presidente dell’orchestra Tebaide – con particolare attenzione al genere western e alle canzoni scritte per Sergio Leone. In questo Galà trovano spazio anche altri produttori che hanno scritto melodie tanto amate dal pubblico”.Lo spettacolo è un lavoro scritto a quattro mani, scritto da Raffaella Balestra e da Cosimo Maraglino. Il maestro si è concentrato sugli arrangiamenti rendendo i brani sinfonici e unici. L’autrice, con la scrittura teatrale, ha arricchito il lavoro musicale puntando a rendere l’ascolto di ogni brano un’esperienza unica. In circa 100 minuti ne saranno eseguiti 25.“È una grande soddisfazione per noi – ha proseguito Balestra – proporre questo spettacolo in una location così importante quale il politeama Greco, tra i teatri più prestigiosi della Puglia. Già dall’ingresso, il pubblico sarà accompagnato da una musica selezionata appositamente per essere introdotto nel cuore dello spettacolo. Ciò che metteremo in scena sarà il ricordo, le colonne sonore che hanno reso importanti le tappe della nostra vita e che hanno fatto sognare intere generazioni”.I biglietti sono disponibili on line su www.orchestratebaide.com, www.politeamagreco.it e sul circuito vivaticket.