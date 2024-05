Bisceglie, la CompagniAurea torna in scena con 'Gli ospiti affamati'

BISCEGLIE - La CompagniAurea aps, diretta da Francesco Sinigaglia, presenta “Gli ospiti affamati” in scena presso il teatro “don Luigi Sturzo”, in via Pozzo Marrone 86, a Bisceglie, il 1 giugno 2024, in doppia replica alle ore 18:00 e alle ore 21:00.La rappresentazione è inserita nella stagione teatrale 2023/24 “Il teatro su misura per te” della CompagniAurea che, per l’anno in corso e per i gruppi d’età compresa tra le fasce 12-18 e 19-99, ha scelto di focalizzare l’attenzione sui temi della sana alimentazione. La pièce “Gli ospiti affamati”, scritta da Francesco Sinigaglia, infatti, rientra nel progetto “L’educazione alimentare a teatro” e intende promuovere sulle assi sceniche consigli utili per una corretta alimentazione.In scena: Simona Angione, Francesca Elena Caprioli, Stefania Cosmai, Luana Di Gregorio, Alice Feleqi, Giulia Gargiulo, Dalila Lafranceschina, Ilaria Mancini, Carlotta Mastrodonato, Pietro Mastrodonato, Ester Morgigno, Gaia Pellegrini, Federico Tarantini, Carlo Tobia Todisco, Giordana Valente e Marinella Valente, insieme a Lucia Colamartino, Alessandro Colangelo, Gabriella Cosmai, Emilia de Ceglia, Giulia de Dato, Ilaria Di Benedetto, Luciana Di Lecce, Erica Di Leo, Angela Maria Orlando, Sara Monopoli, Antonio Pisani e Marica Todisco.La regia è a cura di Francesco Sinigaglia, mentre assistente alla regia è Ilaria Di Benedetto. Il disegno delle scenografie e delle luci è di Andrea Di Molfetta. Gli spettacoli sono in collaborazione con Camera di Commercio – Bari, e il progetto è patrocinato da FITA Puglia, Pro Loco, Fondazione DCL e Roma Intangibile.A occuparsi del trucco saranno le allieve dell’accademia Cesvim, a cui CompagniAurea porge un sentito ringraziamento: Martina Zecchillo, Carmen Di Pilato, Nunzia Fregola, Miriana Fiorini, Lorenza de Candia, Valentina Mergola e Chiara Reibaldi, coordinate dalle insegnanti e makeup artist Antonella Misino e Pamela Pellegrino.