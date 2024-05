Allerta meteo in Puglia: domani previste piogge e temporali

BARI - A partire dalle ore 08:00 di sabato 25 maggio 2024 e per le successive 12 ore, su tutta la Puglia è prevista un'allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali. Le previsioni meteorologiche indicano la possibilità di precipitazioni sparse, prevalentemente sotto forma di rovesci o temporali, con quantitativi cumulati che possono variare da deboli a moderati.Le autorità invitano la popolazione a prestare massima attenzione e a seguire le indicazioni della Protezione Civile. Si consiglia di evitare spostamenti non necessari e di adottare tutte le precauzioni utili per prevenire eventuali disagi e rischi associati a fenomeni temporaleschi intensi.