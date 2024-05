Altamura, giovedì 9 maggio il Teatro Koreja e il Liceo Classico e Musicale 'G. Palmieri' di Lecce ospiti della XXIX Rassegna Internazionale Teatro Classico Scolastico

ALTAMURA (BA) - Un teatro dell'assurdo costruito intorno alla condizione dell'attesa. È questo il tema centrale di 'Aspettando', il saggio spettacolo del Laboratorio Teatrale del Liceo Classico e Musicale "G. Palmieri" di Lecce che, dopo le due repliche del 3 e 4 maggio u.s. presso i Cantieri Teatrali Koreja, giovedì 9 maggio alle ore 18 approda al Teatro Mercadante di Altamura (BA) nell’ambito della XXIX Rassegna Internazionale Teatro Classico Scolastico. - Un teatro dell'assurdo costruito intorno alla condizione dell'attesa. È questo il tema centrale di 'Aspettando', il saggio spettacolo del Laboratorio Teatrale del Liceo Classico e Musicale "G. Palmieri" di Lecce che, dopo le due repliche del 3 e 4 maggio u.s. presso i Cantieri Teatrali Koreja, giovedì 9 maggio alle ore 18 approda al Teatro Mercadante di Altamura (BA) nell’ambito della XXIX Rassegna Internazionale Teatro Classico Scolastico.





La rassegna, che si svolge ormai da 29 anni, è organizzata dal Liceo Statale "Cagnazzi" di Altamura (BA) e rappresenta un momento particolarmente importante e significativo per tutto il territorio pugliese: un’occasione per studenti e docenti delle scuole d'Italia e d'Europa per scambiare esperienze, pratiche e racconti.





Liberamente tratto da Aspettando Godot l'opera teatrale di Samuel Beckett lo spettacolo vede in scena i giovanissimi studenti: Chiara Aliberti, Maria Cristina Barletta, Giuliano Bomba, Alessandro Congedo, Valerio Corso, Nina Costa, Alessio De Giuseppe, Margherita De Reghzy, Ginevra Esposito, Giulia Ferrari, Gaia Fiorentino, Chrislyn Fortu Joy, Stella Franza, Antonio Grasso, Sergio Gull, Maria Luisa Lanzilao, Gabriella Luperto, Niccolò Martella, Stefano M. Mazzotta, Noemi Montevero, Pietro Nemola, Vittoria Neri, Martina Nuzzo, Elisa Pantaleo, Federica Rella, Serena Rizzo, Vittoria Rizzo, Maria Beatrice Ruppi, Pierluigi Russo, Andrea Scarantino Torregrossa, Maria Luna Schito, Giulia Sciarra, Pietro Angelo Tramacere, Cristina Zecca diretti da Carlo Durante e Andjelka Vulic attori e pedagoghi di Koreja. Si ringraziano la Dirigente Scolastica prof.ssa Loredana Di Cuonzo e la Tutor del progetto prof.ssa Danila Capozza.





"È con orgoglio che anche quest’anno possiamo annunciare – sottolinea la Dirigente del Liceo Palmieri, Prof.ssa Loredana Di Cuonzo – che il gruppo degli alunni coinvolti nel laboratorio teatrale del nostro Liceo, grazie alle guide di Koreja, Carlo Durante e Andjelka Vulic, sono arrivati a presentare un risultato eccezionale del loro lavoro che è limpida dimostrazione della disponibilità creativa nella messa in scena di un 'classico' della drammaturgia contemporanea come Aspettando Godot, raccontando di sé e della propria visione del mondo. La sfida che hanno scelto di intraprendere sul palcoscenico è stata ardua ma riuscitissima perché, per molti di loro, giunge a compimento di un brillante percorso scolastico e teatrale durato cinque anni".