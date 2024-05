Allerta meteo in Puglia meridionale: rischio idrogeologico e temporali

BARI - Per le prossime 20 ore, a partire dalle 00:00 del 9 maggio 2024, è prevista un'attività di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale. Si prevedono quantitativi cumulati puntualmente moderati.Di conseguenza, dalle ore 00:00 del 9 maggio 2024 e per le successive 20 ore, è stata emessa un'allerta gialla per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali sui bacini del Lato e del Lenne. Si raccomanda prudenza e attenzione alla popolazione, soprattutto nelle aree interessate, al fine di prevenire eventuali situazioni di pericolo legate alle precipitazioni e ai fenomeni temporaleschi.