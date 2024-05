Successo internazionale al 34° Concorso 'Città di Barletta' per Giovani Musicisti

BARLETTA - Barletta ha ospitato un evento di rilievo internazionale con il 34° Concorso Internazionale per Giovani Musicisti "Città di Barletta", che si è concluso domenica 12 maggio con un concerto di grande intensità e talento. Questo concorso, giunto alla sua 34ª edizione, ha visto la partecipazione di artisti provenienti da oltre 30 paesi diversi, confermando la sua posizione unica nell'ambito della Regione Puglia e dell'intera Italia.Record di partecipazione straniera hanno caratterizzato l'evento di quest'anno, che si è affermato sempre più come una tappa imperdibile nel panorama internazionale della musica giovanile. Il livello dei concorrenti è stato eccezionalmente alto, con musicisti provenienti da tutto il mondo che si sono esibiti di fronte a giurie di prestigio e qualità.Durante le intense giornate di audizioni e concerti, la città di Barletta è stata animata dalla presenza di più di 250 iscritti e oltre 1000 persone, tra musicisti e accompagnatori, provenienti da diverse parti del mondo. Questo ha rappresentato un'opportunità straordinaria per lo scambio culturale e l'arricchimento reciproco, posizionando Barletta e la Puglia come luoghi di accoglienza e dialogo tra le varie culture del mondo.Gli artisti hanno portato la loro esperienza e il loro talento in città, regalando al pubblico momenti di emozione e virtuosismo. I vincitori dei primi premi assoluti hanno dato vita a spettacolari esibizioni durante i "Gala Concerts", dimostrando una straordinaria capacità interpretativa e tecnica.La giuria, composta da rinomati musicisti e docenti, ha avuto il difficile compito di valutare le esibizioni dei partecipanti provenienti da tutto il mondo. La netta prevalenza di concorrenti stranieri ha confermato l'aspetto internazionale del concorso, rendendolo un'occasione unica per la promozione della cultura e della musica a livello globale.L'iniziativa, organizzata dall'Associazione Cultura e Musica "G. Curci" di Barletta, in collaborazione con il Comune di Barletta, la Regione Puglia e il Ministero della Cultura, ha dimostrato ancora una volta il valore della musica come strumento di integrazione e dialogo tra i popoli.Il successo del 34° Concorso Internazionale per Giovani Musicisti "Città di Barletta" conferma il ruolo di primo piano della città e della regione nel panorama culturale internazionale e anticipa con entusiasmo la prossima edizione.