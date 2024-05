Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, i 100 anni di S. E. Mons. Settimio Todisco

Una grande ricorrenza oggi per l'Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni: Mons. Settimio Todisco festeggia 100 anni e continua tuttora ad essere un punto di riferimento per tutta l'Arcidiocesi. Una grande ricorrenza oggi per l'Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni: Mons. Settimio Todisco festeggia 100 anni e continua tuttora ad essere un punto di riferimento per tutta l'Arcidiocesi.





Da quando è andato in pensione nel 2000, vive presso la struttura monastica di Villa Specchia ad Ostuni. Nato a Brindisi il 10 maggio 1924, S. E. Mons. Todisco ha dedicato la sua vita al servizio religioso, assumendo incarichi di rilievo come rettore del seminario di Brindisi e vicario generale.





La sua ordinazione episcopale nel 1970 lo ha dapprima portato a guidare la diocesi di Bigastro, e poi a seguire l'incarico di arcivescovo di Brindisi, dando il suo personale contributo all'unificazione delle diocesi di Ostuni e Brindisi





"La lieta circostanza del centesimo compleanno di S.E. Mons. Settimio Todisco ci raccoglie in preghiera per Lui, nostro amato Fratello e Padre e per la nostra Chiesa Diocesana. Nella solennità dell’Ascensione pregheremo all’altare del Signore, con queste intenzioni: Per Mons. Settimio Todisco nel suo centesimo compleanno, perché il Signore risorto conforti la debolezza della sua età, illumini il suo cuore di pastore con la dolcezza dello Spirito santo e con la gioia pasquale della pace. Preghiamo. Per la nostra Chiesa di Brindisi-Ostuni che ha beneficiato del lungo evangelico servizio di don Settimio perché, con il vescovo Giovanni, possa camminare insieme a tutte le Chiese in comunione con il Papa, quale popolo santo di Dio tra la gente, comunità adulta nella fede a servizio del mondo. Preghiamo": questo il messaggio dell'ufficio liturgico dell'Arcidiocesi Brindisi-Ostuni.