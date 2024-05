Festival 'AETAS' di Artevives aps: 'Storie Sonore' abbattendo le barriere tra pubblico e musicisti

BISCEGLIE - Si avvicina il culmine del Festival artistico-musicale "AETAS", un'opportunità unica per gli amanti della musica di vivere un'esperienza unica. Organizzato da Artevives aps, con il sostegno della Fondazione Puglia e il patrocinio della Città di Bisceglie, il festival si distingue per la sua dedizione nel creare connessioni significative tra pubblico e artisti.L'ultimo imperdibile appuntamento è fissato per Domenica 12 maggio alle ore 18:00 presso Palazzo Vives Frisari a Bisceglie. L'evento, intitolato "Storie Sonore… parliamo la musica. Immagina un concerto", promette di abbattere le barriere tradizionali tra spettatori e musicisti, offrendo un'esperienza artistica coinvolgente e partecipativa.Il progetto, ideato dalle insegnanti dell'Associazione Italiana Gordon per l'Apprendimento Musicale, Claudia Leone e Antonella Intini, in collaborazione con numerosi musicisti di talento, si basa sui princìpi della Music Learning Theory di Edwin E. Gordon. L'obiettivo è creare un ambiente in cui il pubblico possa vivere attivamente la musica, partecipando attivamente ai discorsi musicali e esplorando le molteplici sfaccettature dell'arte sonora.Questa iniziativa innovativa non è limitata a un pubblico specifico: è aperta a tutti, compresi i bambini dai primi mesi di vita in su. La partecipazione è libera e gratuita, ma è gradita la prenotazione tramite i canali WhatsApp e email forniti dall'organizzazione."Storie Sonore" è molto più di un semplice concerto: è un'opportunità unica per esplorare il potere della musica di creare connessioni, superare le barriere e ispirare una nuova comprensione e apprezzamento per l'arte sonora.