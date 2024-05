'Arte e Gusto', un incontro speciale tra lo chef pentastellato Igles Corelli e il celebre illustratore cinematografico Renato Casaro

La straordinaria serata sarà un'occasione senza precedenti per mescolare la multicolore vena artistica che ha impreziosito tanti film prestigiosi con il piacere della buona cucina.



L'evento promette di offrire un'esperienza unica al mondo, grazie alla partecipazione di ospiti d'onore come Igles Corelli, lo chef stellato Michelin, Gambero Rosso e il celebre artista Renato Casaro, rinomato illustratore cinematografico.



Da una tavolozza di sapori gourmet a un viaggio visivo attraverso l'arte del cinema, gli ospiti saranno immersi in un'esperienza multisensoriale che incanterà i sensi e stimolerà l'immaginazione.

Sarà presente anche il maestro Nicola Giotti, esperto dell'alta pasticceria, che completerà l'esperienza con le sue dolci creazioni che soddisferanno i sensi e lasceranno un'impronta indelebile nella memoria di tutti i presenti.





Un appuntamento da non mancare per questo incontro straordinario, dove l'arte e il gusto si mescoleranno in un'armonia senza pari.



La serata è organizzata in collaborazione con la Afp di Giovinazzo, l’associazione sportiva che è riuscita a riportare agli antichi splendori la squadra di Hockey su Pista che oggi milita in serie A1



Per ulteriori informazioni e per richieste di accredito stampa, contattare:

REGIA DOMUS - BORGO SETTETORRI GIOVINAZZO, ai numeri 347/9675247- 347/2113069-329/2055555



GIOVINAZZO - L’arte di Renato Casaro si fonde con la cucina d’élite del pentastellato Igles Corelli. "Arte e Gusto: un incontro tra i mondi” è un evento di spicco nel panorama culturale pugliese e internazionale che avrà luogo domenica 26 maggio (ore 19.30) nella sontuosa Regia Domus, situata nel suggestivo Borgo delle Sette Torri, a Giovinazzo (Bari).