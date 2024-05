Rinnovo contratti per Anthony Angileri e Michele Fornasier del Monopoli fino al 2025

- Il Monopoli ha ufficializzato il rinnovo dei contratti per due dei suoi difensori chiave: Anthony Angileri e Michele Fornasier. Entrambi i giocatori hanno esteso il loro legame con la squadra biancoverde pugliese fino al 30 giugno 2025. Il precedente contratto di entrambi sarebbe scaduto il 30 giugno 2024.Anthony Angileri, 23 anni, e Michele Fornasier, 30 anni, hanno avuto un ruolo cruciale nel garantire la salvezza del Monopoli nel girone C della Serie C. Angileri ha collezionato 22 presenze nel corso del torneo, dimostrando la sua solidità difensiva e il suo impegno costante. Fornasier, con le sue 20 presenze, ha anch'egli contribuito in maniera significativa alla difesa della squadra.Angileri ha un curriculum di tutto rispetto per la sua giovane età. Ha iniziato la sua carriera nel Messina, per poi passare alle giovanili della Sampdoria Under 15 e Under 19. Successivamente ha giocato nel Piacenza, nel Palermo Under 19 e nella Juventus Under 17, accumulando esperienza e crescendo come giocatore.Fornasier, dal canto suo, vanta una carriera ricca di esperienze sia in Italia che all'estero. Ha indossato le maglie di squadre come Cremonese, Parma, Trapani, Pescara, Venezia e Sampdoria. Ha anche fatto parte del Manchester United Under 18 e delle giovanili della Fiorentina, consolidando il suo talento difensivo.Questi due calciatori potrebbero risultare decisivi per il Monopoli nella prossima stagione, con l'obiettivo di raggiungere ancora una volta la salvezza e, magari, puntare a qualcosa di più ambizioso. Con il rinnovo di Angileri e Fornasier, il Monopoli si assicura due elementi fondamentali per la stabilità e la solidità del reparto difensivo, guardando al futuro con fiducia e determinazione.