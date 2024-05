Atto fascista Contro l'ANPI di Ruvo: la solidarietà del Comitato Provinciale

Sito web ANPI: www.anpi.it

RUVO DI PUGLIA - A pochi giorni dal 25 aprile e a poche ore dalla celebrazione del 1° maggio, un atto vandalico di chiaro stampo neofascista ha scosso l'ANPI e l'intera comunità di Ruvo di Puglia. Durante la notte, è stata vandalizzata e deturpata un'installazione commemorativa nel centro storico, eretta in memoria dei concittadini ruvesi che hanno combattuto il nazifascismo e hanno perso la vita durante la Resistenza.L'ANPI provinciale di Bari esprime il proprio sdegno e solidarietà alla sezione di Ruvo e all'intera cittadinanza, che è stata insultata da un vergognoso tentativo di esaltare una presunta "Ruvo fascista". Questo vile atto vandalico è un'offesa non solo alla memoria dei caduti, ma anche ai valori di democrazia e libertà che costituiscono il fondamento della nostra società.Spetta alle forze dell'ordine individuare e perseguire i responsabili di questo oltraggio, che riflette la propaganda fascista e l'odio, chiaramente condannati dalla legge.L'ANPI e la comunità ruvese sono ancor più determinati a preservare la memoria storica di coloro che hanno lottato per la Liberazione dall'orrore nazifascista, per la nascita della Repubblica e per la Costituzione democratica. Promuoveranno sempre i valori di solidarietà, pace, libertà e giustizia. Il fascismo, vecchio e nuovo, con la sua apologia del razzismo, della discriminazione, dell'odio e della guerra, sarà sempre respinto e contrastato con fermezza dai democratici e dagli antifascisti, che rappresentano la stragrande maggioranza del popolo italiano.L'ANPI e il Comitato Provinciale di Bari si uniscono nel condannare questo atto di vandalismo e nel ribadire il loro impegno per la difesa dei valori democratici e antifascisti.Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si possono seguire i seguenti link: