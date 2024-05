'Diamoci del lei', il terzo settore di Putignano in rete per narrare la forza delle donne

PUTIGNANO - Come sospinto dal vento, da quel sottile alito che fa muovere i piedi verso strade nuove, con la consapevolezza che sia impossibile rimanere ancora inerti, un gruppo composto da alcune realtà del terzo settore di Putignano ha co-progettato e dato vita, grazie al sostegno del Comune di Putignano, alla rassegna “Diamoci del Lei: eventi, laboratori e incontri per una piena realizzazione delle donne”.Ogni appuntamento in programma – espressione dell’identità e della vision di ciascuna realtà coinvolta – è legato all’altro dal desiderio di raccontare la forza delle donne, attraverso linguaggi diversi e, al contempo, di offrire loro occasioni per consolidare e rafforzare la propria indipendenza e autodeterminazione.“Diamoci del Lei” è, dunque, un omaggio alla resistenza delle donne che, indipendentemente dalla loro provenienza – geografica e sociale – trovano la strada del riscatto e della liberazione dalle discriminazioni, dalle violenze e dalle gabbie culturali che ancora oggi persistono.Un lungo percorso di collaborazione e scambio tra realtà diverse ha permesso di dare alla luce un caleidoscopico programma di eventi – tutti ad accesso gratuito - che, da aprile a giugno, si svolgeranno nella città di Putignano, col fine di raccontare storie ed esperienze, condividere riflessioni e fare il punto sull'universo femminile a trecentosessanta gradi, coinvolgendo un’intera comunità.“Diamoci del Lei” è un progetto del Centro Antiviolenza Andromeda dell’Ambito Territoriale di Putignano, Ass. Aiutami ad Aiutarti, Ass. A Mani Basse, Erramondi, Ass. Il Melograno Centro informazione maternità e nascita, Coop. Soc. DaLiMa – Ente gestore in RTI del progetto SAI La Nuova Dimora, Consulta Giovanile di Putignano e Radio Jp, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Putignano. La rassegna ha già preso il via lo scorso 17 aprile, presso il Centro Polivalente Anziani di Putignano con il laboratorio gratuito di cucina base “Le donne hanno inventato la cucina”, a cura dell’Ass. Aiutami ad Aiutarti e condotto da Mara Nitti Lady Chef.L’attività sta coinvolgendo 7 donne – alcune delle quali accolte nel progetto SAI La Nuova Dimora – che, nei 7 incontri, acquisiranno le tecniche base della gastronomia: un’occasione non solo per beneficiare degli effetti positivi dati dalla manipolazione dei cibi, ma per acquisire nozioni utili da investire in un futuro lavoro.Il secondo appuntamento in programma, domenica 5 maggio, prevede la passeggiata “Traccia Libera: racconti di donne in cammino” a cura di Erramondi. Seguendo la traccia del Cammino del Barsento, si partirà da Putignano per raggiungere Alberobello: due città, geograficamente vicinissime e con in comune lo stesso paesaggio punteggiato di boschi, pascoli, chilometri di muretti a secco. Ad accompagnare i passi delle e dei partecipanti, storie di donne che guardano lontano. Racconti di modelli positivi e ispirazionali di chi ha tracciato la propria strada e non si è fermata: l'ha aperta ad altre.Camminare è conoscere sé, è possibilità di farcela e di sentire il coraggio per autodeterminarsi e affermarsi. Appuntamento, alle h. 8.00 di domenica 5 maggio, in P.zza Plebiscito a Putignano. Rientro (h. 16-17) con i mezzi delle Ferrovie Sud Est. Per info e iscrizioni: +39 340 732 9279.Venerdì 10 e 17 maggio, sarà la volta dell’Ass. Il Melograno Centro Informazione maternità e rinascita, che organizzerà, presso la sua sede (in Via Conversano 72a), due incontri dal titolo “Leg-ami libera-nti: l’arteterapia come strumento per esplorare le relazioni di coppia e familiari”. Gli incontri, rivolti a 20 donne, saranno un’opportunità per ritagliarsi uno spazio in cui riflettere e confrontarsi – con il supporto dell’arterapia – sul tema delle relazioni familiari e di coppia. Per info e prenotazioni: +39 329 603 8840. Martedì 14 maggio, dalle h. 17.30, la Coop. DaLiMa –Ente gestore in RTI del progetto SAI La Nuova Dimora, accoglierà la cittadinanza presso il Chiostro della Biblioteca Comunale di Putignano “Filippo De Miccolis”, un evento dal forte impatto emotivo: “Io, tu, noi: storie di donne. La Biblioteca Vivente”. In questo incontro si darà voce alle storie delle donne rifugiate attraverso la metodologia della biblioteca vivente, nella quale tutte le donne sono “libri” che raccontano il loro vissuto a un pubblico ristretto. Ogni lettore potrà prenotare un libro a scelta dal catalogo (storie delle donne disponibili a raccontarsi) per una conversazione di circa venti minuti, durante la quale i “libri viventi” racconteranno la propria esperienza di vita rispondendo alle domande poste dai lettori. La Biblioteca vivente verrà replicata per il corpo studentesco del Polo Liceale Majorana Laterza di Putignano. E saranno sempre le ragazze e i ragazzi i protagonisti del laboratorio radiofonico, condotto da Radio JP, che avrà l’obiettivo di lasciare traccia delle storie narrate in occasione della Biblioteca Vivente, attraverso la creazione e la messa online di un podcast. Le e i partecipanti, con l’aiuto di Radio JP, saranno coinvolte/i in un processo di lettura, comprensione e trasformazione e rielaborazione a partire dalle testimonianze delle donne protagoniste della Biblioteca Vivente.Al Centro Antiviolenza Andromeda dell’Ambito Territoriale di Putignano – in collaborazione con la Consulta Giovanile – saranno affidati i laboratori di educazione all’affettività, sempre rivolti al corpo studentesco del Polo Liceale "Majorana - Laterza". Tre mattinate (17, 24 e 31 maggio) in cui, grazie all’intervento della psicologa del Centro Antiviolenza Andromeda, gli e le adolescenti potranno avere spazio e tempo per parlare di sé, porre domande e trovare risposte su tematiche legate alla sfera affettiva e relazionale vissuta quotidianamente con amici, in famiglia, a scuola o con il partner.Giovedì 30 maggio, dalle h. 9.30 alle h. 17, si ritorna presso la Biblioteca Comunale di Putignano per la formazione specialistica organizzata dalla Coop. Soc. DaLiMa “Le migrazioni internazionali in Italia: i Paesi di origine. Flussi migratori e antropologia con uno sguardo attento alle diversità di genere e generazionali”. Per partecipare è necessario prenotare al +39 328 576 1912.La chiusura della rassegna “Diamoci del Lei” sarà affidata all’Ass. A Mani Basse, con l’incontro pubblico “Vino, cibo e benessere”, previsto per venerdì 28 giugno, presso le Cantine Colavecchio. Durante la serata si esplorerà la relazione tra alimentazione e salute mentale attraverso un’ottica di genere. A conclusione della serata sarà offerta una piccola degustazione a cura di Mara Nitti Lady Chef.Tutti gli eventi della rassegna “Diamoci del Lei” sono gratuiti.