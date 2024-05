Azzena torna ad emozionare sulle note del nuovo singolo ‘’Break Point’’

Azzena torna con il nuovo singolo ‘’Break Point’', pubblicato su etichetta Moovon, scritto e prodotto dallo stesso artista insieme a Fabrizio Cit Chiapello. Il brano racconta delle difficoltà che una relazione attraversa, per accaparrarsi il diritto di sopravvivenza dinanzi non solo a ordinari litigi quotidiani, incomprensioni, errori commessi da ambedue le parti ma soprattutto da interferenze esterne. Spesso la tossicità di persone invidiose e le conseguenti situazioni che si vengono a creare, danno origine a delle crepe apparentemente incolmabili. Da qui l’allegoria che raffigura un match di tennis intenso dove si cerca di resistere fino all’ultimo punto per portare a casa la vittoria tanto sudata. Messaggio motivazionale per tutte le coppie, appena nate o di lunga durata a resistere laddove ne vale la pena, laddove non sempre una possibile rottura dipende interamente da noi. La determinazione insegna che i risultati possono cambiare anche quando su di noi non avrebbe speso nessuno, un soldo bucato. La copertina è a cura di Denis Fava.

Daniele Azzena, in arte “Azzena” classe 1996, eredita la passione per la musica dai nonni musicisti. Fin da giovanissimo inizia a cantare e a suonare la chitarra da autodidatta, e nel 2012 prende le prime lezioni presso la scuola di Ron “Una Città Per Cantare” di Vigevano.