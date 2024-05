Ostuni, il 23 maggio presentazione del libro 'Manuale di autodifesa per ragazze e ragazzi' dell'Avv. Annamaria Bernardini de Pace

OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: si terrà giovedì 23 maggio a Masseria Traetta Exclusive, a partire dalle ore 18, la presentazione dell’edizione 2024 del "Manuale di autodifesa per ragazze e ragazzi" scritto dall’Avv. Annamaria Bernardini de Pace. A dialogare con l’autrice sarà Angelo Maria Perrino, Direttore del quotidiano online Affaritaliani.it. - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: si terrà giovedì 23 maggio a Masseria Traetta Exclusive, a partire dalle ore 18, la presentazione dell’edizione 2024 del "Manuale di autodifesa per ragazze e ragazzi" scritto dall’Avv. Annamaria Bernardini de Pace. A dialogare con l’autrice sarà Angelo Maria Perrino, Direttore del quotidiano online Affaritaliani.it.





Il Manuale si pone l’obiettivo di essere uno strumento utile a giovani e adulti, circa 200 pagine di consulenza legale per conoscere e difendere i diritti dei più piccoli.





"Questo libro è rivolto soprattutto, ma non solo, a chi ha da zero a diciotto anni: neonati, bambini, infanti e adolescenti. Di loro si dice che hanno capricci e pretese. Invece, con questo libro, dimostrerò l’importanza e la quantità dei loro diritti. Ecco perché mi rivolgo ai ragazzi, prima ancora che ai genitori, agli zii, ai maestri e a quanti hanno la responsabilità di un minore di diciotto anni” sono queste le parole con cui apre il manuale l’Avv. Annamaria Bernardini de Pace la quale rivolge un monito agli adulti di oggi: “Tutti noi adulti dovremmo desiderare di formare, anche per solo egoismo, il miglior poliziotto, il più attento veterinario, la più responsabile ginecologa, il più divertente intrattenitore...Tutti sani, sia nel fisico sia nell’animo. Tutti equilibrati, sia nelle emozioni sia nelle scelte. Tutti privi, il più possibile, di traumi, paure e ricordi tristi. La responsabilità più grande del futuro dei bambini è quella dei genitori; ma non dobbiamo dimenticare che ogni adulto è in qualche modo molto concreto genitore di tutti i bambini che incontra ogni giorno e dunque deve conoscere i loro diritti".