Bandiere blu per 5 località foggiane, Lovecchio (M5s): 'Il paradiso è dietro l'angolo'

FOGGIA - "Isole Tremiti, Rodi Garganico, Peschici, Vieste e Zapponeta. Cinque delle numerose meraviglie della mia terra si sono aggiudicate l'ambita Bandiera Blu della FEE, che oggi ritireranno a Roma. Sono cinque località che amo visitare appena posso, insieme ad altre perle della mia terra. Una provincia che cresce turisticamente ma soprattutto per i servizi. La Bandiera Blu non viene assegnata solo per il mare pulito, ma anche per la transizione ecologica, la raccolta differenziata e per i piani di emergenza in caso di inquinamento. Sono orgoglioso di questo riconoscimento e spero che sia un mezzo per far comprendere a tanti turisti autoctoni e del resto d'Europa che non c'è bisogno di andare lontano o in posti esotici, perché spesso il paradiso è proprio dietro l'angolo". Così in una nota l'on. Giorgio Lovecchio del M5S.