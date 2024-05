Continuano le visite guidate gratuite alla mostra 'Elogio della composizione: La fotografia di Giuseppe Cavalli' a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani

TRANI - Le straordinarie visite guidate alla mostra "Elogio della composizione: La fotografia di Giuseppe Cavalli" continuano ad affascinare il pubblico presso Palazzo delle Arti Beltrani a Trani (BT). Dopo il successo delle precedenti aperture guidate del mese di aprile, l'opportunità di esplorare l'esposizione fotografica di 82 opere dell'artista caposcuola dell'high-key è stata estesa fino a domenica 19 maggio, con inizio alle ore 11:15.Questo evento speciale offre ai visitatori l'opportunità di immergersi nell'universo artistico di Giuseppe Cavalli, attraverso il patrocinio dell'Archivio Eredi Giuseppe Cavalli e il contributo prezioso di Alessia Venditti, dottoranda di ricerca presso l'Università degli Studi di Udine. La mostra, inaugurata il 26 marzo, presenta un allestimento che comprende una varietà di 82 fotografie, tra ritratti, paesaggi e nature morte, di cui 32 sono considerate vintage.L'esposizione, ospitata nelle sale del piano nobiliare del Centro Culturale Polifunzionale della Città di Trani, sarà aperta al pubblico fino al 31 maggio 2024. È da notare che questa iniziativa rappresenta un omaggio significativo a Giuseppe Cavalli nella regione Puglia, dopo ben 41 anni dalla sua ultima esposizione in loco.Giuseppe Cavalli è stato un artista di spicco nel panorama culturale italiano del dopoguerra, riconosciuto come uno dei caposcuola dell'high-key in fotografia. La sua influenza si estese anche come promotore culturale, contribuendo all'elevazione artistica attraverso pubblicazioni come la rivista Ferrania e il movimento La Bussola, insieme a illustri colleghi del suo tempo.Le visite guidate offrono un'occasione unica per esplorare il percorso artistico e critico di Cavalli, offrendo una prospettiva approfondita sulle sue opere e il loro contesto storico. Per partecipare a questa esperienza, è consigliata la prenotazione anticipata dei posti, contattando il numero 0883 500044 o inviando una email a info@palazzodelleartibeltrani.it.Il biglietto d'ingresso alla mostra offre anche la possibilità di visitare le collezioni permanenti di Palazzo Beltrani e la prestigiosa Pinacoteca "Ivo Scaringi".Gli orari di visita sono dal martedì alla domenica, con apertura continua dalle 10:00 alle 18:00, con ultimo ingresso consentito alle ore 17:00. Si ricorda che il Palazzo rimarrà chiuso il lunedì. Il costo del biglietto d'ingresso è di 6,00 euro per il biglietto intero e di 4,00 euro per il biglietto ridotto (applicabile a minori, studenti, docenti, soci FIAF-Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e over 65).Questa iniziativa fa parte di una programmazione culturale più ampia, resa possibile grazie al sostegno della Città di Trani - Assessorato alle Culture, della Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, del PACT Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia, del TPP Teatro Pubblico Pugliese, dell'Associazione delle Arti ETS e del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi.Per ulteriori informazioni su Palazzo delle Arti Beltrani e sulla mostra, è possibile contattare il numero 0883 500044 o inviare una email a info@palazzodelleartibeltrani.it.