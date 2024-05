'Just Folk Radiovision Contest', in Italia il primo contest radiofonico di musiche e danze dal mondo

ROMA – Per la prima volta in Italia, una stazione radio ha lanciato un'iniziativa senza precedenti: il "Just Folk Radiovision Contest". – Per la prima volta in Italia, una stazione radio ha lanciato un'iniziativa senza precedenti: il "Just Folk Radiovision Contest".





Organizzato da Just Folk Radio e Apulia Face Aps con il sostegno di Radio Kaos Italy, questo contest rappresenta un evento pionieristico dedicato alla celebrazione delle musiche e danze tradizionali a livello internazionale.





Ideato dalle menti creative di Stella Valzecchi e Sabrina Sicara, il "Just Folk Radiovision Contest" si distingue come una piattaforma esclusiva per artisti di tutto il mondo, dalle giovani promesse agli esperti del settore, offrendo categorie adatte per ogni fascia di età. L'evento non solo celebra, ma riscopre e valorizza le tradizioni culturali attraverso la musica e la danza.





Grazie al patrocinio di festival di rilievo come il Napoli World e l'Ariano Folk Festival, il contest offre ai vincitori opportunità uniche di visibilità e crescita professionale, inclusi corsi con maestri del settore e possibilità di registrazione con Auditoria Records.





"Questo contest è una rivoluzione nel panorama culturale italiano e un ponte verso l'innovazione artistica" afferma Stella Valzecchi. "È un invito a celebrare e a riscoprire le nostre radici culturali in chiave moderna" aggiunge Sabrina Sicara.





Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 10 giugno 2024.





I partecipanti avranno l’opportunità di esibirsi al Festival Alto Riconoscimento Virtù e Conoscenza di Porto Cesareo (Le), al Salento Folk Festival (Ta) e al Festival BALLINSÉ di Panni (FG) per la finalissima del 14 agosto 2024.





Gli artisti interessati possono trovare dettagli e modulo di iscrizione sul sito www.justfolkradio.com





Per ulteriori informazioni, contattare il 3246922244, il 3493027177, o scrivere a iscrizioni.justfolkradio@gmail.com





Per quel che riguarda Just Folk Radio, trasmettendo ogni venerdì alle 17:00, dal cuore di Roma, su Radio Kaos Italy, esplora e celebra la diversità delle culture tradizionali attraverso le musiche e le danze, contribuendo significativamente alla promozione della diversità culturale e artistica a livello globale. Con oltre 600 podcast e 700 interviste, il programma, giunto alla sua VI edizione, si conferma come un punto di riferimento essenziale per gli appassionati di cultura tradizionale.





INFORMAZIONI:

3246922244 - 3493027177