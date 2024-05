Violenza domestica a Lecce: 76enne arrestato per maltrattamenti alla moglie disabile

La Denuncia dei Familiari



L'episodio che ha portato all'arresto è stato denunciato dal figlio e dalla nipote della donna, i quali avevano notato che la 67enne mostrava difficoltà a parlare. La donna aveva riferito di una caduta accidentale, ma la realtà era ben diversa: il giorno precedente, infatti, era stata picchiata dal marito, subendo una frattura al setto nasale, traumi facciali e la rottura di alcuni denti. I familiari, sospettando la verità, hanno interrogato l'uomo che, alla fine, ha ammesso di aver colpito la moglie.



L'Arresto



La denuncia presentata dai parenti presso il locale commissariato ha portato all'immediato intervento delle autorità. Il magistrato di turno ha disposto l’arresto dell’uomo, che ora si trova ai domiciliari. La donna è stata immediatamente trasportata in ospedale, dove è tuttora ricoverata per le cure necessarie.



Un Dramma Silenzioso



Questo triste caso di violenza domestica mette in luce la sofferenza nascosta che molte vittime vivono ogni giorno. La difficoltà della donna nel denunciare gli abusi sottolinea l'importanza di un supporto continuo e adeguato per le vittime di violenza, soprattutto quando queste sono in condizioni di vulnerabilità come la disabilità.



L'Intervento delle Autorità



Le forze dell'ordine e il sistema giudiziario hanno agito prontamente per assicurare la protezione della vittima e portare il responsabile davanti alla giustizia. L'arresto dell'uomo è un segnale forte della volontà di contrastare la violenza domestica e di garantire sicurezza e giustizia alle vittime.

LECCE - Un uomo di 76 anni della provincia di Lecce è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza domestica nei confronti della moglie, una donna di 67 anni affetta da disabilità. L'arresto è avvenuto ieri, concludendo una drammatica sequenza di maltrattamenti e percosse che la vittima avrebbe subito in silenzio per anni, incapace di denunciare il marito.