Barletta, arrestato presunto autore di rapina a danni di anziana: l'aveva spintonata senza pietà a terra

BARLETTA - Un atto di violenza ha scosso la tranquilla città di Barletta, dove una signora anziana di 87 anni è stata vittima di una rapina mentre tornava a casa dopo aver fatto la spesa. L'episodio ha suscitato sdegno e preoccupazione nella comunità locale.Secondo quanto riferito, la donna stava percorrendo via Piave quando è stata avvicinata da un giovane alle spalle. Senza alcun preavviso, l'uomo le ha dato una spinta, facendola cadere a terra, per poi sottrarle la borsa che aveva sul carrello della spesa. La violenta azione ha provocato la caduta dell'anziana, che camminava appoggiandosi al carrello.Dopo aver compiuto il gesto, il rapinatore è fuggito via, lasciando la vittima sola e sconvolta. Fortunatamente, nonostante lo shock e le eventuali ferite riportate nella caduta, la donna è riuscita a chiedere aiuto.Le autorità locali sono intervenute prontamente, e gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Barletta, coordinati dalla Procura di Trani, hanno avviato un'indagine per identificare il colpevole. Grazie all'attività investigativa, è stato possibile individuare e arrestare il presunto autore della rapina.A carico del giovane è stata notificata una misura cautelare in carcere, mentre la donna sta ricevendo l'assistenza necessaria per riprendersi dall'incidente e superare lo shock emotivo causato dall'esperienza traumatica.