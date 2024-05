La Puglia protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino

BARI - La Puglia si conferma ancora una volta protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 9 al 13 maggio 2024 e intitolato "Vita Immaginaria". La regione sarà rappresentata da uno stand istituzionale, la presenza di 39 case editrici e un calendario ricco di oltre 50 presentazioni, oltre a una mostra dedicata agli illustratori pugliesi.Lo stand della Regione Puglia, realizzato con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura nell'ambito di Parole a Sistema, ospita un totale di 200mq e accoglie una vasta gamma di case editrici pugliesi. Tra queste, spiccano nomi come Adda Editore, Antonio Dellisanti Editore, Besa Muci, Cacucci Editore, e molti altri.Inoltre, la mostra presente nello stand presenta le opere di 35 illustratori pugliesi che hanno già lasciato il segno anche alla fiera Bologna Children’s Book Fair 2024, dedicata all'editoria per bambini e ragazzi.Il programma delle presentazioni, che si svolgeranno nello spazio incontri dello stand istituzionale, è estremamente ricco e variegato. Tra gli eventi in programma, si segnalano la presentazione di libri, laboratori, conferenze stampa e molto altro. Saranno affrontati temi che spaziano dall'arte alla letteratura, dall'editoria al teatro, offrendo un panorama completo della cultura pugliese contemporanea.L'ampia partecipazione della Puglia a questo importante evento culturale conferma il ruolo centrale che la regione riveste nel panorama editoriale e artistico nazionale, offrendo al pubblico un'occasione unica per scoprire le sue eccellenze culturali.