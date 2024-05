Artigianato d’eccellenza: il fascino del Made in Italy nel cuore di Lecce

LECCE - La quattordicesima edizione della mostra-mercato "Artigianato d'eccellenza" si terrà da venerdì 24 a domenica 26 maggio, portando il meglio del made in Italy nella nuova sede del Circolo cittadino di Lecce, situato in via Rubichi 35, nei pressi di piazza Sant’Oronzo.Questa manifestazione celebra l’artigianato italiano con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e alla solidarietà. L'iniziativa, ideata da Maria Lucia Seracca Guerrieri, si svolge in concomitanza con "Cortili aperti", un evento che anima il weekend leccese, noto per la sua bellezza barocca.Gli appassionati avranno l'opportunità di ammirare e acquistare manufatti di altissimo livello realizzati dai migliori artigiani d’Italia. Tra i partecipanti, vi saranno i creatori degli occhiali da sole "Core mio" di Laura Gobbi, realizzati in Italia e personalizzabili, e gli artigiani del progetto "Texil Design Social Lab (TeDesLab) WEAWE – Mani che si intrecciano", finanziato dalla Fondazione Con il Sud. Saranno presenti anche i cosmetici naturali di "Note di sapone", i gioielli di Olivia Monti Arduini, i collage di Cosimo Gabrieli, gli outfit di Valeria Ferlini, le creazioni di Sanfelice Cashmere e le sottovesti di seta di Casarossa Tinctoria.L'evento non è solo un'esposizione di prodotti di qualità, ma anche un'occasione per sostenere importanti cause benefiche. Durante i tre giorni della mostra, si raccoglieranno fondi per la Fondazione Sylva, che si dedica al recupero e al rimboschimento di aree degradate in Italia. I proventi della vendita delle opere dell'artista salentino Sandro Marasco saranno devoluti a questa causa.Inoltre, "Artigianato d’eccellenza" supporta Progetto Itaca, un'associazione fondata da Ughetta Radice Fossati per promuovere programmi di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione per persone affette da disturbi mentali e per le loro famiglie. L'evento sostiene anche l'Ant, che offre assistenza ai malati oncologici.L'apertura della mostra sarà venerdì 24 dalle 18 alle 21, mentre sabato 25 e domenica 26 maggio, gli orari saranno dalle 10 alle 21. Questa edizione promette di essere un'esperienza indimenticabile, che unisce l'eccellenza artigianale italiana con un impegno concreto verso la comunità e l'ambiente.