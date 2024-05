Bremer risponde a Lukaku: 1-1 tra Juventus e Roma

Juventus fb





Nella ripresa Juventus e Roma cercano di superarsi ma il pareggio rimane saldo fino al fischio finale che decreta la fine del match. La Juventus deve attendere la prossima giornata per ottenere la matematica certezza della qualificazione Champions, mentre la Roma deve stare attenta al possibile aggancio dell'Atalanta impegnata a Salerno nel Monday night.



- Finisce 1-1 il posticipo domenicale tra Juventus e Roma. A passare in vantaggio sono i giallorossi con Lukaku che sotto porta al 15' calcia in rete. Il vantaggio dura solo pochi minuti, il tempo necessario per Bremer di ristabilire il pareggio. E' il 31' quando Bremer stacca di testa su cross di Chiesa e sigla l'1-1.