Il Milan non vince più: 3-3 contro il Genoa

Ac Milan fb

Finisce 3-3 il match tra Milan e Genoa. E' il grifone a passare subito in vantaggio al 5' con Retegui, che trasforma il calcio di rigore concesso per il fallo di Tomori su Vogliacco. I rossoneri cercano una timida reazione che si concretizza al 45' con Florenzi. Nella ripresa il Diavolo va di nuovo sotto al 49' con Ekuban che, con un preciso colpo di testa supera Sportiello, ma nel corso del match costruisce occasioni da rete, che lo portano prima al pareggio con Gabbia al 72' e poi il vantaggio con Giroud al 75'. La gioia dura fino al 87' quando Thiaw, con una sfortunata carambola, beffa i suoi per il 3-3 per la gioia dell'ex Gilardino e per i tifosi rossoblu accorsi al San Siro.