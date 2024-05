Brindisi, dal 23 al 25 maggio il 57esimo Congresso 'SOM - Società Oftalmologica Meridionale'

BRINDISI - Nei giorni 23,24 e 25 maggio la città di Brindisi ospiterà il 57^ Convegno della Società Oftalmologica Meridionale. La S.O.M. è un’Associazione che riunisce i Medici Oculisti di tutto il Meridione oltre che professionisti nazionali che si incontrano per confrontarsi sulle novità oftalmologiche e discutere sulle patologie oculari e sulle relative cure. - Nei giorni 23,24 e 25 maggio la città di Brindisi ospiterà il 57^ Convegno della Società Oftalmologica Meridionale. La S.O.M. è un’Associazione che riunisce i Medici Oculisti di tutto il Meridione oltre che professionisti nazionali che si incontrano per confrontarsi sulle novità oftalmologiche e discutere sulle patologie oculari e sulle relative cure.





Grazie al Presidente S.O.M. Prof Giovanni Alessio, Direttore della Clinica Oculistica del Policlinico di Bari ed al Dottor Giuseppe Durante, Direttore della U.O.C. di Oculistica dell’Ospedale Perrino di Brindisi, l’evento si terrà presso la Sala Conferenze dell’Autorità Portuale di Brindisi.





Saranno presenti Oftalmologi autorevoli riconosciuti in Italia ed all’estero, direttori dei maggiori ospedali italiani, universitari ed ospedalieri per discutere di temi di grande attualità: progressi nella degenerazione maculare senile e nuovi approcci in chirurgia refrattiva. Si parlerà anche di patologie infiammatorie, di cataratta e non ultima la chirurgia vitreoretinica con una sessione di videosurgery.





A coronare l’evento è previsto per il giorno 24 maggio dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 in collaborazione con l’Associazione A.P.A.M. e l’Unione Italiana Ciechi un servizio gratuito di screening della degenerazione maculare senile.





Un Camper con apparecchiature per la diagnosi precoce della maculopatia, stazionerà nello spazio antistante l’Autorità Portuale, ed insieme medici ed ortottisti offriranno gratuitamente una consulenza oftalmologica e l’esame con O.C.T.





L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Brindisi e delle più importanti Società Scientifiche Oftalmologiche Italiane.