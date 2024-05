Brindisi, gli alunni dell'Istituto Comprensivo Casale partecipano alla XV edizione del Concorso nazionale di musica Città di Francavilla Fontana 'A.GI.MUS for SMIM'

BRINDISI - Si conclude con un importante riconoscimento artistico il secondo anno di lavoro e di crescita personale degli alunni iscritti al Percorso ad Indirizzo musicale della Scuola secondaria "Kennedy" dell’Istituto Comprensivo Casale. - Si conclude con un importante riconoscimento artistico il secondo anno di lavoro e di crescita personale degli alunni iscritti al Percorso ad Indirizzo musicale della Scuola secondaria "Kennedy" dell’Istituto Comprensivo Casale.





Il 15 maggio scorso si è inaugurata, a Francavilla Fontana, la quindicesima edizione del Concorso nazionale di musica Città di Francavilla Fontana "A.GI.MUS for SMIM" patrocinato dal MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito), dal MIC (Ministero della Cultura) in collaborazione col Comune di Francavilla Fontana e Scuola Musicale della stessa città.





Il collaudatissimo concorso organizzato dalla sezione locale dell’A.GI.MUS presieduta dal M° Antonio Curto si articola in diverse sezioni ed è ormai un appuntamento atteso da molte scuole ad indirizzo musicale e tanti musicisti che si spostano da tutta Italia (ed anche dall’estero nella versione Concorso musicale Internazionale) per vivere un momento di confronto e saggiare le abilità musicali coltivate in anni di studio. La prima giornata, quella del 15 è stata dedicata a solisti e gruppi d’insieme (fino a 8 elementi) ed ha visto, tra le altre, la partecipazione del giovane corso di strumento della Scuola media ad indirizzo musicale J. F. Kennedy di Brindisi (IC Casale) proprio nella giornata di apertura. Nonostante la giovane età del corso di strumento della suddetta scuola brindisina (nato solo lo scorso anno) i risultati sono stati sorprendenti in quanto le due classi di pianoforte, guidate dal prof. Massimo Morosi, hanno meritato per tutti i 9 partecipanti, che si sono esibiti in varie formazioni (pianoforte a 4 mani, a 6 mani e 8 mani), il primo premio assoluto con la votazione di 100/100.





Questi i nomi dei giovanissimi musicisti della Kennedy che hanno conseguito un così alto riconoscimento: Pezzuto Maria Grazia, Melpignano Ludovica, Tushi Noemi (classe ID); De Pascalis Martina, Cervellera Joana, Candelise Andrea, De Tommaso Roberto, Centonze Ludovica, Iacobucci Linda (classe IID).