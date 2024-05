Carovigno, 'Open Day al cantiere': sabato 1 giugno si scoprirà l’ex Convento del Soccorso

Appuntamento il primo giugno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.30





CAROVIGNO (BR) - Tutto pronto: l’amministrazione comunale di Carovigno invita i cittadini al primo Open Day dedicato alla scoperta dei lavori in corso nell’ex convento del Soccorso. Sabato mattina, 1° giugno, sarà possibile visitare il cantiere e conoscere i dettagli dei lavori in corso. L’appuntamento è fissato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 18.30.





"Muniti di elmetto, sarete accompagnati dalle guide dell’Associazione 'Le Colonne' alla scoperta dell'ex Convento dei Padri Carmelitani" afferma il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti "Questo complesso monumentale, sorto nel 1588, è un'opera parte del nostro programma elettorale e ora siamo a buon punto della sua completa realizzazione. Invitiamo tutti i cittadini che lo desiderano a partecipare a questa iniziativa".





Anche l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Carovigno, Tony Camporeale, invita tutti a partecipare: "L'Open Day al cantiere è l'occasione in cui il Comune di Carovigno apre ai cittadini le porte dell’ex convento dei Padri Carmelitani, oggetto di un importante intervento di recupero. Ricordiamo che l’imponente edificio, costruito a partire dal 1588, è arrivato ai nostri giorni in condizioni critiche e in stato di abbandono, quasi anonimo e completamente sconosciuto alla nuova generazione. L’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno dedicare una giornata alle visite, nonostante i lavori non siano completati, per assecondare la crescente curiosità nella comunità e per sensibilizzare, soprattutto i giovani, a comprendere il valore storico e architettonico di questo edificio, che presto diventerà un presidio della cultura e della socialità".





Il recupero del bene è frutto della collaborazione tra il Comune di Carovigno, con il supporto del vicesindaco arch. Toni Camporeale, la Regione Puglia, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (province di Brindisi e Lecce), e i progettisti Armando Coppola, Valerio Bartolo, Ayroldi Angelo srl.