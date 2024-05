Carovigno siglato l’accordo con l’associazione Plastic Free

CAROVIGNO (BR) - Carovigno sarà una città Plastic Free, nelle scorse ore è stato sottoscritto il protocollo di intesa fra l’associazione Plastic Free e il Comune di Carovigno. Grazie all'attivismo di Luigi Antelmi e all'impegno dell'amministrazione comunale saranno rafforzate le iniziative volte alla tutela dell'ambiente e all'educazione ambientale in collaborazione con Plastic Free Onlus. - Carovigno sarà una città Plastic Free, nelle scorse ore è stato sottoscritto il protocollo di intesa fra l’associazione Plastic Free e il Comune di Carovigno. Grazie all'attivismo di Luigi Antelmi e all'impegno dell'amministrazione comunale saranno rafforzate le iniziative volte alla tutela dell'ambiente e all'educazione ambientale in collaborazione con Plastic Free Onlus.





Presenti alla firma dell'intesa gli assessori Annamaria Saponaro e Luigi Orlandini. Per l'assessore all'ambiente Saponaro il protocollo ci consentirà di rafforzare le azioni per scongiurare il degrado ambientale causato da un utilizzo e da uno smaltimento non corretto delle plastiche.





"Il comune di Carovigno è impegnato nel contrasto agli abbandoni illeciti dei rifiuti e con la collaborazione con Plastic Free ONLUS intendiamo intensificare le azioni di sensibilizzazione e informazione dei cittadini, in particolare sulle conseguenze che lo scorretto utilizzo delle plastiche monouso possono avere sull’ecosistema – afferma l’assessore all’ambiente Annamaria Saponaro -. È innegabile che la plastica ha avuto un grande impatto sulla vita dell’uomo, per molti versi l’ha semplificata, ma c’è da dire che la sua scorretta gestione ha avuto enormi conseguenze negative sull’ambiente. Come amministratori - conclude - siamo convinti che la firma di questo protocollo ci consentirà di intraprendere le giuste azioni per il contrasto al degrado ambientale che il non corretto utilizzo delle plastiche può determinare".





Soddisfatto della sigla del protocollo l’attivista dell’associazione Plastic Free Luigi Antelmi: "Attraverso questo protocollo di intesa, ci impegniamo a sensibilizzare la comunità sull'importanza della tutela ambientale e della riduzione dei rifiuti plastici. Insieme, cercheremo soluzioni innovative per affrontare questa sfida, coinvolgendo attivamente i cittadini, le imprese locali e le istituzioni. Siamo determinati a lavorare mano nella mano per creare un ambiente più sano e sostenibile per le generazioni future. Vi aspettiamo già domenica a Specchiolla per una passeggiata ecologica nella nostra marina. Per partecipare basta portare un paio di guanti e unisciti al gruppo, saremo pronti alle ore 9:30 presso il nostro stand nei pressi del porticciolo".