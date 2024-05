Castellana Grotte, all’IRCCS 'De Bellis' giornata di live-surgery oncologica e funzionale

CASTELLANA GROTTE - Venerdì 17 maggio, l'Istituto Nazionale di Gastroenterologia "S. de Bellis" di Castellana Grotte ospiterà una giornata full-immersion dedicata alla chirurgia oncologica e funzionale mini-invasiva dell'apparato gastroenterico. Dalle ore 9:00 alle 19:00, presso il centro congressi "Tina Anselmi", saranno trasmesse in diretta dalle sale operatorie dell'IRCCS una serie di interventi chirurgici laparoscopici e robotici, eseguiti da chirurghi di fama internazionale.Quattro rinomati chirurghi parteciperanno all'evento: il Prof. Riccardo Rosati, Direttore della chirurgia del San Raffaele di Milano, che eseguirà un intervento laparoscopico di gastrectomia; il Prof. Cristiano Huscher, Direttore della clinica Cobellis di Vallo della Lucania, che condurrà un intervento robotico di colectomia "vessel sparing"; il Prof. Francesco Corcione, Direttore della chirurgia della clinica Mediterranea di Napoli, che eseguirà un intervento di proctectomia con TME laparoscopica; e il Prof. Thorsten Lehmann dell'Università di Tubingen in Germania, che condurrà un intervento laparoscopico di jatoplastica e plastica antireflusso con dispositivo "Refluxstop".Il Dott. Leonardo Vincenti, Direttore del dipartimento di scienze chirurgiche del "De Bellis" e Presidente del congresso, commenta: "Con questo evento, vogliamo mettere a disposizione dei colleghi più e meno giovani l'esperienza mini-invasiva pluridecennale di chirurghi di chiara fama internazionale, arricchita dai commenti di esperti".Si prevede che questa giornata di live-surgery offrirà un'opportunità unica per l'apprendimento e lo scambio di conoscenze nel campo della chirurgia oncologica e funzionale, promuovendo l'eccellenza e l'innovazione nel settore.