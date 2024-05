Cellino San Marco, venerdì 17 maggio presentazione del 'Progetto Clab (Comunità-Laboratorio)'

CELLINO SAN MARCO (BR) - Il prossimo 17 maggio l’Associazione AVIS di Cellino San Marco, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Cellino San Marco e le associazioni Il Cerchio delle Idee, Kelainos-Aps, La Compagnia te lu ntartieni, Make Music e il Centro Damistico Cellino, è lieta di presentare il Progetto Clab (Comunità-Laboratorio). - Il prossimo 17 maggio l’Associazione AVIS di Cellino San Marco, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Cellino San Marco e le associazioni Il Cerchio delle Idee, Kelainos-Aps, La Compagnia te lu ntartieni, Make Music e il Centro Damistico Cellino, è lieta di presentare il Progetto Clab (Comunità-Laboratorio).





Collaborare per il bene comune La sinergia tra l’Associazione AVIS, l’Amministrazione Comunale e le altre associazioni coinvolte è stata fondamentale per la realizzazione di questo spazio. La collaborazione ha permesso di mettere in comune competenze e risorse, rendendo il progetto efficace e proficuo. L'identità, la storia e i servizi delle singole associazioni sono stati valorizzati, consentendo di costruire strategie e progetti comuni senza che nessuno si senta marginalizzato. Coinvolgere diverse realtà, offrire servizi e strutture, e lavorare su temi concreti e condivisi significa fare rete per rispondere ai bisogni del territorio. L'obiettivo è la creazione di una comunità solidale capace di affrontare le trasformazioni sociali e culturali.





Aggregazione, socializzazione, inclusione Il progetto CLab nasce dall'esigenza di creare spazi di aggregazione e socializzazione a Cellino San Marco, che attualmente ne è sprovvista. L'idea, promossa dall'Associazione Avis Comunale Cellino San Marco, mira a sensibilizzare la cultura del volontariato e della solidarietà, promuovendo attività culturali come veicolo di valorizzazione delle risorse umane e del territorio. L’Amministrazione Comunale ha accolto con entusiasmo il progetto, mettendo a disposizione la sede per la realizzazione del CLab.





Numerose associazioni locali hanno aderito e supporteranno AVIS nell’organizzazione delle attività. Il progetto prevede la creazione di uno spazio di animazione territoriale e aggregazione, dove la relazione e l'inclusione saranno i punti di forza. Sarà un luogo dove incontrarsi, confrontarsi e sperimentare nuovi modi di stare insieme, acquisendo nuove competenze culturali e sociali. Il CLab diventerà un punto di riferimento per tutte le fasce d’età e per diverse realtà locali, grazie anche all’uso di strumenti di comunicazione all'avanguardia.





Un centro per la crescita culturale - Partecipare ad eventi culturali è un bisogno fondamentale, reso ancora più evidente dall'isolamento sociale causato dalla pandemia. Il progetto CLab intende incentivare la partecipazione culturale nel nostro Comune, rendendo la cultura accessibile a tutti e offrendo opportunità di confronto e crescita. Il progetto si articolerà in diverse fasi e prevede una varietà di azioni e servizi. Il cuore del progetto sarà un ambiente dedicato (Coworking tematico) dove si svolgeranno specifici "Corsi/Laboratori" suddivisi in 10 moduli tematici. Questi percorsi permetteranno di acquisire conoscenze, abilità e competenze nel mondo della cultura e dell’innovazione. Il centro sarà un luogo di incontro e dialogo intergenerazionale.





Programma delle attività - I laboratori tratteranno temi artistici, teatrali, musicali, ricreativi e innovativi, con un approccio attivo-partecipativo che permetterà ai partecipanti di mettersi in gioco, condividere idee e sviluppare una competenza critica sui temi affrontati. Il progetto si svolgerà nell'arco di 12 mesi, in linea con il bando regionale.





Un progetto per il futuro di Cellino San Marco - Il futuro del nostro paese non può prescindere dal suo patrimonio culturale e dai suoi talenti. Il progetto CLab è nato da un'analisi partecipativa dei bisogni locali e mira a mettere al centro le persone, le relazioni e i cambiamenti. Inclusione, integrazione, scoperta, curiosità e formazione culturale sono i principi fondamentali del progetto.





Invito all'evento - La giornata inaugurale avrà inizio alle ore 19:00 del 17 maggio, presso la Sala XXV Aprile in Piazza Aldo Moro a Cellino San Marco.