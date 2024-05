Cinema: il film d'animazione Metamorphosis diretto dal regista pugliese Michele Fasano arriva nelle sale italiane

BARI - A partire da domani, giovedì 16 maggio, gli spettatori italiani potranno immergersi nell'affascinante mondo del cinema d'animazione con il film "Metamorphosis", diretto dal talentuoso regista pugliese Michele Fasano.Il lungometraggio, prodotto dalla Sattva Film con il sostegno di Creative Europe - Media, MIC ed Emilia Romagna Film Commission, è stato realizzato grazie al contributo del Apulia Film Fund della Apulia Film Commission e della Regione Puglia.Presentato in concorso al Future Film Festival di Bologna e al Sardinia Film Festival di Alghero, due importanti appuntamenti per il cinema d'animazione italiano, "Metamorphosis" narra la straordinaria avventura di uno stormo di uccelli guidati da Upupa verso la Montagna di Kafh, dimora di Re Simourgh, il quale promette di rispondere a tutte le loro domande.Ispirato alla "Conferenza degli Uccelli" di Farid al-Din 'Attar, poeta e mistico persiano del XIII secolo, il film mescola sapientemente sogno e realtà mentre gli uccelli attraversano le 7 Valli. Durante il viaggio, quattro di loro vivono l'esperienza di altrettanti personaggi umani provenienti da differenti parti del mondo, ciascuno con le proprie culture, religioni e background storici e psicologici.Attraverso il medium dell'animazione, il film esplora temi di comunanza spirituale, differenza culturale e religiosa, offrendo una riflessione profonda sull'antichità della tradizione sapienziale e della religione dell'Amore."Metamorphosis" è stato possibile grazie alla collaborazione di diverse realtà e istituzioni, tra cui Sattva Factory srl Benefit, Prem1ere Film, Achtoons, e il patrocinio di varie organizzazioni internazionali e del Ministero degli Affari Esteri.Il film sarà proiettato in varie sale della Puglia, tra cui il Ciaky di Bari, la Città del Cinema di Foggia, il cinema Vignola di Polignano a Mare e il DB Dessai di Lecce, offrendo agli spettatori un'esperienza cinematografica unica e coinvolgente.