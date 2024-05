Qualità delle acque di balneazione in Puglia: nuove assegnazioni di Bandiere Blu

BARI - La Puglia si conferma una regione dalle acque "eccellenti", come confermato dalle recenti analisi condotte da Arpa Puglia. La regione si distingue anche per il numero di località costiere cui è stato assegnato il prestigioso riconoscimento delle Bandiere Blu 2024, posizionandosi tra le prime in Italia.Dopo la cerimonia di premiazione delle Bandiere Blu a Roma, presso la sede del Cnr, alla presenza dei sindaci e del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, l'assessora all'Ambiente della Regione Puglia ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto nel monitoraggio costante delle acque lungo i 940 km di costa pugliese."Il lavoro di controllo e monitoraggio costante delle nostre acque, effettuato tramite Arpa Puglia, ci ha restituito risultati che confermano l'assenza di qualità insufficiente delle acque, così come di inquinamento batteriologico e chimico," ha dichiarato l'assessora. "A livello nazionale, la Puglia si distingue per il numero di assegnazioni delle Bandiere Blu, con un totale di 24 località premiate."L'assegnazione delle Bandiere Blu riflette il costante impegno del Dipartimento regionale all'Ambiente, di Arpa Puglia e di Acquedotto Pugliese nella tutela e nel monitoraggio della qualità delle acque. Questi risultati testimoniano l'importanza della collaborazione tra enti e istituzioni per la salvaguardia dell'ambiente e della salute umana nelle nostre coste.