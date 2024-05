Virtus Francavilla Fontana: Gabriele Artistico squalificato per un turno

- L'attaccante Gabriele Artistico della Virtus Francavilla Fontana è stato squalificato per una giornata. La decisione è arrivata in seguito alla sua nuova ammonizione nella gara contro il Potenza, valida per la trentottesima e ultima giornata del girone C di Serie C.Già diffidato, Artistico ha subito questa ulteriore ammonizione, il che gli impedisce di scendere in campo nella prossima partita. Pertanto, non potrà prendere parte al match contro il Monopoli, in programma domenica 12 maggio alle 18 presso la "Nuovarredo Arena", valido per il turno di andata dei Play Out, cruciale per evitare la retrocessione in Serie D. Al suo posto scenderà in campo Polidori.Tuttavia, l'attaccante sarà nuovamente disponibile per la partita di ritorno, in programma domenica 19 maggio alle 20:30 al "Veneziani". In questa stagione, Artistico ha giocato 37 partite, realizzando 12 reti. La sua carriera ha visto anche esperienze nel Parma, nel Renate, nel Gubbio, nel Monterosi, nel NK Lokonotiv, oltre a esperienze nelle formazioni giovanili Under 17 e Under 19 del Parma.