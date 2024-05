Concerti: i Pinguini Tattici Nucleari annunciano 'HELLO WORLD - TOUR STADI 2025'

Le date del "HELLO WORLD - TOUR STADI 2025"





07 giugno 2025 - Reggio Emilia - RCF Arena (Campovolo)

10 giugno 2025 - Milano - Stadio San Siro

11 giugno 2025 - Milano - Stadio San Siro

14 giugno 2025 - Treviso - Arena della Marca

17 giugno 2025 - Torino - Stadio Olimpico Grande Torino

21 giugno 2025 - Ancona - Stadio del Conero

25 giugno 2025 - Firenze - Visarno Arena

28 giugno 2025 - Napoli - Stadio Diego Armando Maradona

04 luglio 2025 - Roma - Stadio Olimpico



Le prevendite saranno disponibili dalle ore 10 di mercoledì 27 marzo sui circuiti Ticketone. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito magellanoconcerti.it



Un anno di successi per i Pinguini Tattici Nucleari



Nel 2023, i Pinguini Tattici Nucleari hanno segnato un anno d'oro, sempre al vertice di tutte le classifiche e con oltre un milione di biglietti venduti in un solo anno. La band ha conquistato il pubblico con un tour di undici date negli stadi e un coinvolgente show che ha riscosso un grande successo di pubblico e critica.



In partenza il tour nei palasport



Prima di affrontare i grandi stadi nel 2025, la band inizierà il 3 aprile 2024 il "NON PERDIAMOCI MICA DI VISTA \ FAKE NEWS INDOOR TOUR - PALASPORT 2024". Questo tour, in una versione più intima, continuerà a raccontare la storia della giovane band che ha saputo alternare grandi hit a brani cantautorali, capaci di far sorridere e pensare.



Un successo inarrestabile



Con oltre un miliardo e mezzo di stream, due anni in cima alle classifiche airplay e FIMI/Gfk Italia, e l’album "Fake News" certificato quattro volte Disco di Platino, i Pinguini Tattici Nucleari si confermano come una delle band più amate del panorama musicale nazionale e internazionale. Nel 2022 hanno vinto gli MTV European Music Awards come Best Italian Act e il loro singolo "RUBAMI LA NOTTE" ha raggiunto il quadruplo Disco di Platino.



Biografia



Riccardo Zanotti, classe 1994, è il volto, la voce, compositore e autore del progetto Pinguini Tattici Nucleari. La band è composta anche da Elio Biffi (tastiere), Nicola Buttafuoco (chitarra), Matteo Locati (batteria), Simone Pagani (basso) e Lorenzo Pasini (chitarra). Dopo alcuni dischi autoprodotti, il 2019 è stato l’anno della svolta con l’album "Fuori dall’hype" e il successo del singolo "RINGO STARR". Nel 2020 hanno ottenuto il terzo posto al Festival di Sanremo e il loro EP "AHIA!" ha raggiunto cinque volte il Platino.



Il "HELLO WORLD - TOUR STADI 2025" promette di essere un evento imperdibile per tutti i fan dei Pinguini Tattici Nucleari, segnando un altro capitolo di successo nella loro straordinaria carriera.

MILANO - I Pinguini Tattici Nucleari, la band dei record, sono pronti a conquistare il 2025 con un nuovo tour negli stadi, "HELLO WORLD - TOUR STADI 2025". Dopo aver fatto il tutto esaurito per il tour indoor nei palazzetti, che partirà il 3 aprile 2024 da Jesolo (VE), il gruppo annuncia le prime nove date del loro attesissimo tour negli stadi.