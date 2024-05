Confindustria Bari e BAT incontra i candidati sindaco di Bari: appuntamento il 24 maggio

BARI - Il prossimo 24 maggio, il Presidente Sergio Fontana, il Consiglio generale e tutti gli imprenditori associati di Confindustria Bari e BAT avranno un incontro con i candidati alla carica di sindaco della città di Bari.L'appuntamento è fissato per le ore 11:00 presso la sede di Confindustria Bari e BAT, situata in via Amendola 172/r, Bari.Durante l'incontro, i rappresentanti di Confindustria avranno l'opportunità di confrontarsi con i candidati sindaco riguardo alle tematiche economiche e imprenditoriali che riguardano la città di Bari e il suo sviluppo futuro.Eventuali dichiarazioni stampa saranno rilasciate al termine dell'incontro, fornendo così un resoconto delle discussioni e degli argomenti affrontati durante la riunione tra Confindustria e i candidati sindaco.