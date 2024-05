Ambiente e futuro: oltre 500 video arrivati dagli studenti delle scuole superiori per raccontare la città ideale

La gara è aperta e sarà soltanto un reel più votato attraverso i like sulla pagina social ad aggiudicarsi la vittoria finale, che comprende anche un premio. Durante il grande evento finale ci sarà un’ulteriore votazione, istantanea, che garantirà la trasparenza dei voti e la proclamazione del o dei vincitori. I video infatti sono stati realizzati da singoli o gruppi di studenti che hanno messo in campo sentimenti e sogni per immaginare il futuro della propria città legando il racconto all’ambiente che li circonda, un connubio ormai indissolubile per qualunque amministratore pubblico, mettendosi poi alla prova con fotocamera e programmi di montaggio per confezionare il reel da postare sui social che non solo permetterà di aggiudicarsi un premio, ma dare una reale possibilità di condividere nuove idee e opinioni con il Comune di Molfetta, promotore del progetto con l’assessorato all’ambiente in collaborazione con esperti del settore.









Per maggiori informazioni



Angela Antonacci,

“Abbiamo da subito accolto con interesse l’idea di realizzare una iniziativa che mettesse i più giovani al centro delle azioni da muovere per la tutela dell’ambiente perché saranno loro gli adulti di domani e, la speranza è quella, confidiamo nel fatto che sapranno fare meglio di noi forti di consapevolezze acquisite” così l’assessore Caterina Roselli sul lavoro svolto fino ad ora in stretta sinergia con i ragazzi, e aggiunge: “I suggerimenti che, con questa iniziativa, arriveranno dai ragazzi diventeranno la base su cui costruire progetti concreti. L’ascolto è quanto di più importante di possa attuare per riuscire a raggiungere i ragazzi e avviare un dialogo costruttivo. Con l’utilizzo dei social, dei reel, dei video, i ragazzi hanno parlato. Ci hanno raccontato di un presente che non brilla e di un futuro che sperano migliore, diverso. Ringrazio i dirigenti i docenti e gli alunni per aver partecipato al contest”.Angela Antonacci, angela.antonacci@aprgroup.it , 340 0025011

MOLFETTA - Il contest Ambiente e futuro presentato dall’amministrazione comunale di Molfetta ha immediatamente innescato un crescente entusiasmo nei ragazzi dei nove istituti superiori coinvolti. Gli studenti della città di Molfetta che hanno subito messo alla prova le proprie capacità creative tanto da aver inviato già oltre 500 reel. I migliori sono stati pubblicati sulla pagina social @ambienteefuturo dove i più votati hanno guadagnato l’accesso alla finale di venerdì 31 maggio, data che prevede una grande mattinata di festa sulla Banchina San Domenico.