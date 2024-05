Cooperazione internazionale e crescita sostenibile: Think Tank a Bisceglie promuove innovazione e partnership

L'evento, ideato e promosso da Antonio Ruggieri, fondatore e CEO di Consultrade srl, con il patrocinio del Ministero per l'Imprenditorialità e il Clima dell’Albania, Città di Bisceglie, Ordine degli Avvocati di Trani, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, offre un'opportunità di confronto e sinergia tra esperti del settore, imprenditori, professionisti, accademici, stakeholder e appassionati.

Numerose partnership di alto profilo supportano l'iniziativa, tra cui SACE, Sustainability makers, Simest, IAIA Italia, Partner 24ORE Italia, EURISPES, Centro Studi Il Lavorista, IAIA 25 Bologna Italy, Artes 4.0, Assimpro, associazioni industriali della sesta provincia pugliese, Systems & Safety, Associazione Avvocati Lavoristi e Ass. Avvocati Bisceglie.La partecipazione straordinaria del Ministro per l'Imprenditorialità e il Clima dell’Albania, Delina Ibrahimaj, evidenzia l'importanza degli eventi come questo nel rafforzare le relazioni bilaterali e promuovere un dialogo costruttivo.Il documento triennale di programmazione ed indirizzo, fondamentale per l'attuazione della strategia italiana di cooperazione allo sviluppo, si allinea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, riflettendo l'impegno dell'Italia verso uno sviluppo equo e sostenibile a livello globale.La cooperazione tra la Puglia e i Paesi dei Balcani è un esempio di dinamica positiva, con uno scambio commerciale che stimola le imprese locali a ampliare le loro attività con partner internazionali.Il think tank del 16 maggio prevede una serie di interventi di alto profilo, seguiti da discussioni mirate su temi cruciali come gli investimenti partecipativi, la promozione della sostenibilità, l'impatto ambientale e l'innovazione tecnologica.La partecipazione al think tank offre n.3 Crediti Formativi per la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dell'Ordine degli Avvocati.La partecipazione all'evento, sia in presenza che in streaming, è gratuita previa registrazione online sulla piattaforma dedicata.