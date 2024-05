DAB Danza a Bari: la rassegna di Danza Contemporanea Riparte al Teatro Kismet

Tra i coreografi coinvolti, si trovano nomi di spicco nel panorama internazionale della danza contemporanea, tra cui:





(La)Horde con "People used to die"

Joy Alpuerto Ritter con "Forget-me-not"

Matteo Marfoglia con "a field of beauty"

Gianni Notarnicola con "Funkey", unico danzatore italiano della Batsheva Dance Company di Tel Aviv

Lucrezia Maimone con "A kindly other Hi, Love, bye", fondatrice della compagnia under 35 Oltrenotte

Miguel Altunaga Verdecia

La presenza di Verve e Equilibrio Dinamico Ensemble è stata resa possibile grazie alla collaborazione con ResExtensa | Porta d’Oriente - Centro Nazionale di Produzione della Danza.



Il giorno successivo, 23 maggio, DAB ospiterà l'unica tappa in Puglia della produzione di Nina ETS, con il concept del coreografo pugliese Davide Valrosso: "Sulla nostra pelle|cinque gesti per il futuro". Questo spettacolo sarà accompagnato da musiche dal vivo ispirate alle composizioni di Pietro Mascagni. La serata proseguirà con la proiezione di un video sulla genesi dello spettacolo e un talk su arte e disabilità con Davide Valrosso, Elisa Barucchieri e Giulio De Leo.



DAB tornerà a novembre, rinnovando la collaborazione con il Big Festival. Il 5 novembre, in esclusiva regionale, arriverà il vincitore di CollaborAction #6 di Anticorpi XL: Klm – Kinkaleri / JACOPO JENNA con "DANSE MACABRE!", un concept, coreografia, video e regia di Jacopo Jenna, con la partecipazione dei danzatori Ramona Caia, Andrea Dionisi, Francesco Ferrari e Sara Sguotti. Questa co-produzione è stata realizzata in collaborazione con Tanzhaus nrw Düsseldorf. La presenza di Verve e Equilibrio Dinamico Ensemble è stata resa possibile grazie alla collaborazione con ResExtensa | Porta d’Oriente - Centro Nazionale di Produzione della Danza.Il giorno successivo, 23 maggio, DAB ospiterà l'unica tappa in Puglia della produzione di Nina ETS, con il concept del coreografo pugliese Davide Valrosso: "Sulla nostra pelle|cinque gesti per il futuro". Questo spettacolo sarà accompagnato da musiche dal vivo ispirate alle composizioni di Pietro Mascagni. La serata proseguirà con la proiezione di un video sulla genesi dello spettacolo e un talk su arte e disabilità con Davide Valrosso, Elisa Barucchieri e Giulio De Leo.DAB tornerà a novembre, rinnovando la collaborazione con il Big Festival. Il 5 novembre, in esclusiva regionale, arriverà il vincitore di CollaborAction #6 di Anticorpi XL: Klm – Kinkaleri / JACOPO JENNA con "DANSE MACABRE!", un concept, coreografia, video e regia di Jacopo Jenna, con la partecipazione dei danzatori Ramona Caia, Andrea Dionisi, Francesco Ferrari e Sara Sguotti. Questa co-produzione è stata realizzata in collaborazione con Tanzhaus nrw Düsseldorf.

BARI - La rassegna di danza contemporanea DAB (Danza a Bari), organizzata dal Comune di Bari-Assessorato alla Cultura in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, riprende al Teatro Kismet il 22 maggio. Quest'anno, l'evento si distingue per una programmazione di alta qualità e un'importante collaborazione internazionale.La serata inaugurale vedrà la presentazione esclusiva del lavoro nato dal gemellaggio, ormai al terzo anno, tra Equilibrio Dinamico Ensemble e la compagnia inglese Verve. Sei coreografie guideranno i 34 danzatori di diverse nazionalità sotto la direzione artistica di Roberta Ferrara per Equilibrio Dinamico e Matteo Marfoglia per Verve.