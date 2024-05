Decima edizione di 'Bitonto Cortili Aperti': un weekend all'insegna della cultura e della scoperta

BITONTO - Il prossimo sabato 18 e domenica 19 maggio, Bitonto si prepara ad accogliere la decima edizione di "Bitonto Cortili Aperti", un evento straordinario che offre l'opportunità di esplorare gratuitamente 58 luoghi affascinanti tra palazzi storici, chiese, chiostri e giardini. Organizzata dall'A.D.S.I. Puglia in collaborazione con il Comune di Bitonto, questa manifestazione si conferma come un appuntamento prestigioso per riscoprire il ricco patrimonio storico, artistico e culturale della città.Due giornate intense di eventi sono in programma, durante le quali i visitatori avranno la possibilità di immergersi in un vero e proprio museo a cielo aperto. Cortili di antiche dimore, palazzi di solito chiusi al pubblico e chiese millenarie saranno aperti per permettere a tutti di apprezzare la bellezza di Bitonto.La manifestazione, presieduta da Piero Consiglio e promossa dall'A.D.S.I. Puglia, si pone l'obiettivo di promuovere la conservazione e la valorizzazione delle dimore storiche, contribuendo così alla diffusione di una nuova visione dell'Italia, il cui sviluppo sostenibile non può prescindere dal suo patrimonio unico riconosciuto a livello internazionale.Tra i luoghi da visitare ci sono il Palazzo Sylos Sersale, il Palazzo de Ferraris Regna, il Palazzo Planelli – Sylos, la chiesa di San Silvestro e molti altri. Inoltre, domenica 19 maggio, il noto giornalista e conduttore Rai Paolo Di Giannantonio terrà una relazione sulla difesa del patrimonio artistico, accompagnato da Serena K. Baldaccini, conduttrice di "Mattino Star"."Cortili Aperti" ha registrato un grande successo negli anni precedenti, con migliaia di visitatori provenienti da diverse città della Puglia, dall'Italia e anche dall'estero. Quest'anno, più di 700 studenti si uniranno all'evento come "novelli ciceroni", guidando i visitatori attraverso le bellezze storiche e artistiche di Bitonto.L'evento è stato reso possibile grazie al sostegno prezioso del sindaco Francesco Paolo Ricci e dell'amministrazione comunale, così come dei proprietari di palazzi, cortili e giardini che hanno aperto le loro porte al pubblico.Tra le novità di questa edizione c'è "Lo scatto perfetto", un'iniziativa nata dalla collaborazione con il Circolo Fotografico Bitonto. Durante l'evento, i visitatori sono invitati a scattare foto e condividerle sui social media con gli hashtag dedicati. Le immagini più rappresentative saranno condivise sulle "stories" del Circolo Fotografico Bitonto e della pagina Bitonto Cortili Aperti.L'appuntamento per visitare le bellezze storiche di Bitonto è per sabato 18 maggio, dalle 18:00 alle 22:00, e domenica 19 maggio, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 22:00. L'ingresso è libero.Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.bitontocortiliaperti.it , la pagina Facebook e il profilo Instagram di "Bitonto Cortili Aperti".