Divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Puglia per la partita Ternana-Bari

Ssc Bari fb

BARI - Il prefetto di Terni, Giovanni Bruno, ha emanato un provvedimento che vieta la vendita dei biglietti ai residenti in Puglia per la partita Ternana-Bari, in programma giovedì 23 maggio allo stadio ‘Liberati’ di Terni. Questo incontro rappresenta la gara di ritorno della finale playout di Serie B per la stagione 2023/2024.La decisione è stata presa a seguito della determina numero 19 del 13 maggio 2024, emessa dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che ha evidenziato al prefetto di Terni il concreto pericolo di turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. Questa misura è stata adottata considerando i “gravi episodi” verificatisi durante la partita del 19 marzo 2023, sempre disputata a Terni.In quell'occasione, prima dell’inizio della gara, si erano verificati disordini tra le tifoserie. I supporter baresi avevano tentato di incendiare uno striscione sottratto agli ultrà ternani, provocando scontri che sono proseguiti anche al termine della partita. Durante questi eventi, alcuni operatori delle forze dell’ordine erano rimasti feriti.Questi episodi hanno ulteriormente inasprito la già forte rivalità tra le tifoserie di Ternana e Bari, rendendo necessario l’adozione di provvedimenti restrittivi per garantire la sicurezza pubblica. La Prefettura di Terni ha quindi ritenuto opportuno vietare la presenza dei tifosi ospiti nelle partite successive, al fine di prevenire ulteriori disordini.