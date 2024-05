Putignano: riperimetrazione della Zona Industriale Riduce il Rischio Idrogeologico

PUTIGNANO - L'Amministrazione Comunale di Putignano ha raggiunto un importante traguardo con la riperimetrazione della zona industriale, riducendo l'area soggetta a rischio idrogeologico. Questo cambiamento favorirà lo sviluppo delle attività produttive e imprenditoriali, facilitando l'insediamento di nuove aziende.Con la delibera di Giunta n. 190 del 13 settembre 2023, è stato dato mandato al Dirigente della III Area - Urbanistica e Assetto del Territorio di predisporre la documentazione necessaria per presentare all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale la richiesta di modifica della perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica della zona industriale. L'istanza è stata supportata da uno studio idrologico e idraulico e dal certificato di collaudo della prima vasca di raccolta delle acque piovane realizzata in via Noci, che ha permesso di ridurre l’area soggetta a rischio.Il Decreto n. 396 del 30 aprile 2024, pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino all’indirizzo link , ha accolto la richiesta del Comune di Putignano, adottando la nuova perimetrazione che esclude gran parte della zona industriale dal vincolo di Alta Pericolosità Idraulica. Seguirà una fase di pubblicazione di 30 giorni, durante i quali potranno essere presentate eventuali osservazioni dai soggetti interessati, prima dell’approvazione definitiva da parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.Grazie a questa nuova riperimetrazione, nelle aree dove il vincolo di alta pericolosità idraulica è stato ridimensionato o eliminato, sarà possibile eseguire tutte le attività edilizie finora non consentite, come ampliamenti, ristrutturazioni e nuove costruzioni, senza richiedere il preventivo parere dell’Autorità di Bacino.Questa modifica rappresenta una svolta significativa per lo sviluppo economico e infrastrutturale della zona industriale di Putignano, promuovendo nuove opportunità di crescita e investimento.