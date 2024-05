Domenico Modugno, nel trentennale dalla sua scomparsa esce il disco “Come in un sogno di mezza estate”

Esce il 24 maggio, per Sony Music Italy, nel trentennale dalla sua scomparsa, “Come in un sogno di mezza estate”, il disco che raccoglie le canzoni più importanti dell'immenso catalogo di Domenico Modugno, l’artista che ha dato vita alla musica pop italiana e che è riuscito nell'impresa di modificare la percezione della musica italiana nel mondo, cambiando per sempre la storia del nostro paese.

Il disco, diviso in due volumi dal titolo “Il Sogno” e “Il risveglio”, esce a distanza di sei anni dall'ultima raccolta di brani del cantautore, con l'intento di far riscoprire il suo mondo musicale anche alle nuove generazioni. L'album uscirà in digitale e in tre formati fisici: doppio LP nero 180gr, doppio CD con poster (realizzato da Ciao discoteca italiana) e bonus tracks in spagnoloe, infine, doppio vinile (blu e arancione) numerato con poster (realizzato da Ciao discoteca italiana) disponibile in esclusiva per Sony Music Store ( store.sonymusic.it). Il CD contieneinoltre versioni in spagnolo si alcuni suoi brani più celebri mai pubblicate prima in Italia come Maravilloso, El Hombre Del Frack e Dios, Como Te Amo.