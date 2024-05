Esercito ucraino: 'Abbandonate le posizioni a nord di Kharkiv'

KIEV - Le forze speciali Omega della Guardia Nazionale Ucraina hanno annunciato ieri sera di essere costrette ad abbandonare alcune posizioni strategiche nel nord della regione di Kharkiv a causa di un pesante assalto da parte delle forze russe. L'unità Gostri Kartuzi ha segnalato che alcune aree popolate sono ora sotto il controllo del nemico.Secondo il rapporto dell'unità, le battaglie per Glubokoye, di cruciale importanza strategica, sono iniziate sabato alle 14. Nonostante le massicce perdite subite dalle forze russe, queste continuano a esercitare pressione e a ottenere successi in alcuni punti. Un video postato dall'unità mostra una colonna di fanteria russa in movimento a sud del villaggio di Morokhovets.Nel frattempo, il think tank statunitense Isw (Institute for the Study of War) ha riferito che le forze russe stanno conducendo operazioni offensive relativamente limitate lungo il confine russo-ucraino nella zona nord della regione di Kharkiv. Tuttavia, queste operazioni hanno portato a progressi tattici significativi in aree presumibilmente meno difese dagli ucraini. Nonostante ciò, al momento, non sembra che le forze russe stiano attuando un'operazione su larga scala per accerchiare o conquistare la città di Kharkiv.I dati forniti dalla Nasa Fire Information for Resource Management (FIRMS) indicano che ci sono stati pesanti combattimenti vicino a Hlyboke, con le forze russe che sembrano essersi spinte fino alla periferia dell'insediamento. I filmati geolocalizzati pubblicati il 11 maggio confermano che le forze russe hanno preso il controllo di Morokhovets e Oliinykove, entrambi a nord-est di Lypsti, secondo quanto riportato dai blogger militari russi. L'Isw ha valutato che l'esercito di Mosca sia avanzato almeno fino alla periferia di Ohirtseve e Hatyshche.