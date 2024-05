Time Machine: esplorazione dell'arte tra passato e futuro

LECCE - Lecce, una città rinomata per la sua storia millenaria, diventa il palcoscenico di una mostra d'arte contemporanea straordinaria, che promette di trasportare i visitatori in un viaggio senza tempo attraverso le percezioni, le memorie e i transiti tra passato e futuro. Sabato 18 maggio alle ore 19:00, la Fondazione Palmieri inaugura la mostra collettiva internazionale intitolata "TIME MACHINE: Percezioni, memorie e transiti tra passato e futuro", un evento imperdibile curato da Dores Sacquegna e patrocinato dal Comune di Lecce.L'arte contemporanea si fonde con la performance in un'esperienza unica di Arte Totale. L'apertura della mostra sarà arricchita dalle performance "Spatio-Temporal Outbreak" dell'artista francese Sandra Detourbet e "Re-Construction Sound Machine" del talentuoso musicista italiano m° Alberto Nick Bolettieri. Questi artisti porteranno i visitatori in un viaggio straordinario, trasportandoli attraverso il tempo e lo spazio in una fusione di suoni, immagini e emozioni.La mostra "TIME MACHINE" è una celebrazione dell'arte contemporanea in tutte le sue forme. Attraverso le arti visuali, la musica, il cinema e la performance, gli artisti invitano il pubblico a riflettere sul presente e a esplorare le connessioni tra passato, presente e futuro. Divisa in due cicli, "Archivi della memoria e de(costruzione) dell’appartenenza" e "Transiti, derive o approdi", la mostra esplora il tempo come una natura transitoria, offrendo agli spettatori molteplici punti di ingresso per esplorare i confini della percezione umana.La mostra vanta la partecipazione di artisti provenienti da tutto il mondo, tra cui Italia, Francia, Germania, Austria, Belgio, Grecia, Granducato di Lussemburgo, Algeria, Turchia, Stati Uniti, Taiwan, Cina, Mauritius e Canada. Questa diversità di prospettive e background culturali promette di offrire agli spettatori un'esperienza unica e stimolante, invitandoli a esplorare le molteplici sfaccettature dell'esperienza umana attraverso gli occhi degli artisti contemporanei."TIME MACHINE" non è solo una mostra d'arte, ma un'opportunità per i visitatori di esplorare nuovi orizzonti e riflettere sul loro rapporto con il tempo, la memoria e il futuro. Con opere che spaziano dall'innovativo al tradizionale, dalla provocatoria alla contemplativa, la mostra invita gli spettatori a lasciarsi trasportare in un viaggio senza tempo, esplorando il passato, abbracciando il presente e immaginando il futuro.