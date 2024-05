Europee: tour elettorale in Puglia di Nicola di Matteo (Libertà). Il 10 maggio incontri a Locorotondo, Fasano e Lecce

Tanti appuntamenti per il tour elettorale in Puglia di Nicola Di Matteo, candidato della lista Libertà promossa da Cateno De Luca alle prossime Elezioni Europee dell’8 e 9 giugno per la circoscrizione Meridionale. Di Matteo, 52 anni, di origini salernitane e residente a Roma, è sposato e ha due figli. Cattolico impegnato, lavora nelle forze dell’ordine ed è anche vicepresidente e coordinatore nazionale del Popolo della Famiglia, il movimento politico presieduto da Mario Adinolfi. E’ una personalità di primo piano del mondo provita italiano ed organizzatore dei due Family Day a Roma. Tanti appuntamenti per il tour elettorale in Puglia di Nicola Di Matteo, candidato della lista Libertà promossa da Cateno De Luca alle prossime Elezioni Europee dell’8 e 9 giugno per la circoscrizione Meridionale. Di Matteo, 52 anni, di origini salernitane e residente a Roma, è sposato e ha due figli. Cattolico impegnato, lavora nelle forze dell’ordine ed è anche vicepresidente e coordinatore nazionale del Popolo della Famiglia, il movimento politico presieduto da Mario Adinolfi. E’ una personalità di primo piano del mondo provita italiano ed organizzatore dei due Family Day a Roma.





Nella mattinata di domani venerdì 10 maggio, Nicola Di Matteo sarà tra la gente dei mercati rionali di Locorotondo (Ba) e Pezze di Greco di Fasano (Br). Alle ore 15 parteciperà ad alcuni incontri a Fasano (Br) e alle ore 17:30 sarà al Bar Inside in piazza San Giuseppe a Casarano (Le). Dopodomani sabato 11, visiterà i mercati rionali di Ostuni (Br), mentre alle 13 pranzerà con dirigenti e militanti locali del Popolo della Famiglia a Monopoli (Ba), dove avrà anche incontri con gli elettori, mentre nel pomeriggio sarà a Taranto.





"Con i tanti cittadini che sto incontrando in Puglia ho l’occasione di confrontarmi sulle istanze che intendo portare in Europa, innanzitutto per lottare contro le pesanti vessazioni nei confronti delle famiglie e delle imprese italiane, a partire da quelle che riguardano gli agricoltori e i pescatori" ha dichiarato Nicola Di Matteo "Intendo ribadire il principio della sussidiarietà, che vuole il potere più vicino possibile alla cittadinanza e non in mano alla burocrazia di Bruxelles. Non meno importante la necessità di mettere fine alla follia della guerra e alla smodata corsa agli armamenti, in un’ottica di costruzione di una pace vera e duratura".