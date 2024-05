Fasano, lunedì 20 maggio l'evento 'Hosting G7, Intelligenza Artificiale per il turismo'

FASANO (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Fasano: lunedì 20 maggio 2024, presso la Sala di Rappresentanza di Palazzo di Città alle ore 11, si terrà l'evento "Hosting G7, Intelligenza Artificiale per il turismo", organizzato dal Comune di Fasano in cui si terrà il G7, da Fondazione ITS Turismo Puglia e da Carraro Lab, società specializzata nello sviluppo di piattaforme, tecnologie e contenuti innovativi nei settori più avanzati dei media digitali. - Proseguono gli eventi nella città di Fasano: lunedì 20 maggio 2024, presso la Sala di Rappresentanza di Palazzo di Città alle ore 11, si terrà l'evento "Hosting G7, Intelligenza Artificiale per il turismo", organizzato dal Comune di Fasano in cui si terrà il G7, da Fondazione ITS Turismo Puglia e da Carraro Lab, società specializzata nello sviluppo di piattaforme, tecnologie e contenuti innovativi nei settori più avanzati dei media digitali.





In occasione dell'evento, sarà presentato un contenuto speciale, creato da Carraro Lab attraverso l'Intelligenza Artificiale rigenerativa: il poeta Virgilio che, nella veste di un AInfluencer, raccontando del suo viaggio nell’antica Egnazia, si propone come una guida digitale per accogliere i grandi della Terra al G7 di giugno.





All'evento parteciperanno, tra gli altri: Francesco Zaccaria, Sindaco di Fasano; Pier Francesco Palmariggi, Assessore al Turismo del Comune di Fasano; Giuseppa Antonaci, Presidente della Fondazione ITS Turismo Puglia; Gualtiero Carraro, Autore e imprenditore digitale, sviluppatore di soluzioni innovative di Intelligenza Artificiale e Realtà Estesa; Edoardo Colombo, Presidente di Turismi.ai, Associazione per l'Intelligenza Artificiale nel Turismo.